May: Brexiti läbirääkimised algavad kavakohaselt paari nädala jooksul

"Peaminister kinnitas oma kavatsust alustada kõnelusi kavakohaselt paari nädala jooksul," ütles May eestkõneleja.

Euroopa Liit hoiatas reedel, et Suurbritannia lahkumiskõnelused ei pruugi alate varem kokku lepitud 19. juunil, sest Briti valitsus kaotas parlamendienamuse.

Brüssel oli määranud Brexiti-kõneluste alguskuupäevaks 19. juuni, aga nüüd on mitu kõrget ametiisikut öelnud, et see on kahtlane, sest May plaan ennetähtaegsete valimistega enamust suurendada ja läbirääkimispositsiooni tugevdada kukkus läbi.

EL-i Brexiti-läbirääkija Michel Barnier andis mõista, et EL-i liikmesriigid on protsessi algusaja küsimuses paindlikud.

Euroopa Parlamendi suurima saadikurühma juht ja Saksa kantsleri Angela Merkeli tähtis liitlane Manfred Weber ütles, et May põhjustas kaose.

"EL on ühtne, Ühendkuningriik on sügavalt lõhenenud. Peaminister May tahtis stabiilsust, kuid viis selle asemel oma riigi kaosesse," ütles paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei juht Twitteris.

"Brexiti-kell tiksub. Sestap vajab Ühendkuningriik kiiresti valitsust. Läbirääkimiste algusaeg on lahtine."

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker manitses reedel samuti Suurbritanniat mitte viivitama Euroopa Liidust lahkumise kõneluste algusega, ehkki peaminister Theresa May konservatiivid ei saanud parlamendienamust.

Toorid jäid neljapäevastel valimistel ilma absoluutsest enamusest ja moodustavad uue valitsuse Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Parteiga (DUP).