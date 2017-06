Pevkur: valitsus laseb Eesti eduloo allavett

Üldkogul räägitakse tulevikuplaanidest ja ambitsioonidest, esitletakse valimiste kampaaniasõnumit ja -materjale, kinnitatakse erakonna põhikirja muudatused ning majandusaasta aruanne.

Pevkur rääkis oma kõnes, et Eesti riik on kärisemas ning senist lihtsat ja arusaadavat maksusüsteemi hävitatakse.

"Kas praegune vasakvalitsus üldse mõistab, millise mõjuga nende sihitu rapsimine maksudega üldse on?" küsis ta ja vastas ise, et ilmselt mitte. "Liiga palju on viimase poole aastaga rumalusi tehtud, siis uuesti tehtud, ja siis veel ümber tehtud".

Pevkur loetles valitsuse tegusid, millega Reformierakond rahul ei ole, ja nimetas sotside ja IRLi vaikimist nõutukstegevaks.

"Kas ja kui tugevana IRL või sotsid Eesti poliitmaastikul jätkavad, ei ole isegi nii oluline, küll on Eesti jaoks traagiline, kui tuntav osa senisest eduloost – tasakaalus eelarve, mõistlik maksusüsteem ja e-lahenduste eestvedajaks olemine vähem kui aastaga rentslist allavett lastakse," lausus ta.

Pevkuri sõnul ei külva tema erakond rahvuskonflikti, kuid ei karda väärtuskonflikti, mis pole aga venelaste ja eestlaste, vaid Keskerakonna poliitilise kultuuri ja käekirja ning Reformierakonna väärtuste küsimus.

Ta ütles, et venekeelsete valijate ülejäänud Eestist ära lõikamine on Keskerakonna südametunnistusel.

"Kui palju on Keskerakond Tallinna juhtides panustanud eesti keele õppesse? Küll on panustatud sadu tuhandeid eurosid aastas näiteks PBK-st lugude tellimisele. Nii lõikab Keskerakond osa inimesi teadlikult ära objektiivsest infost. Luues pettekujutlusi, muutes inimesed paranoiliseks, saame suletud kogukonnad meie enda sees," rääkis Pevkur.

Ta kritiseeris ka kodakondsusseadust, mis sunnib võõrsil elavaid, kuid sünnijärgseid eestlasi Eesti passi saamiseks loobuma mõne teise riigi kodakondsusest.

"See on lubamatu ja aastaid kehtinud viga tuleb parandada. Põhiseadus ütleb, et kelleltki ei tohi võtta sünnijärgset kodakondsust. Küll peab riigil olema õigus võtta kodakondsus neilt, kes on saanud kodakondsuse erandkorras eriliste teenete eest, aga ei austa Eesti põhiseaduslikke väärtusi," lausus Pevkur.

Samuti tõi ta välja vajaduse seista ettevõtluse hea käekäigu eest. "Kui sisserände piirarv takistab ettevõtluse arengut, tuleb see kaotada ning kehtestada vajalikud kriteeriumid, millele peab vastama töötaja, kes siia tööle tuleb," ütles ta.

Samuti ei pea Reformierakond mõistlikuks Eestisse tulevale tööjõule ebamõistlike piirangute seadmist. Piiranguid peab olema minimaalselt ja majanduskeskkond selge, rõhutas erakonna esimees.