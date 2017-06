Prantslased valivad parlamenti, võitu ennustatakse Macroni parteile

Prantslased suunduvad pühapäeval valimiskastide juurde, et parlamendivalimiste esimeses voorus oma hääl anda. Võitu prognoositakse president Emmanuel Macroni vaid aastavanusele parteile, kes enamuse saavutamisel saab ellu viia plaanitud reformid.

39-aastasest Macronist sai president vaid kuu aega tagasi ja nüüd ennustavad arvamusküsitlused, et kahes voorus toimuvatel parlamendivalimistel, mille esimene voor on sel pühapäeval ja teine järgmisel ehk 18. juunil, saavutab võidu ning enamiku kohti parlamendis just tema partei, vahendas Reuters.

Valimisjaoskonnad avati enamikus linnades kohaliku aja järgi kell 8 hommikul ja suletakse kell 18. Pariisis ja teistes suuremates linnades on jaoskonnad avatud kella kaheksani õhtul.

"Tahame suurt enamust, et suuta tegutseda ja Prantsusmaad eeloleval viiel aastal muuta," ütles Macroni valitsuse nooremminister Mounir Mahjoubi.

Macroni erakond La République En Marche! (LREM) ja nende paremtsentristlikud liitlased parteist MoDem saavad pühapäeval viimaste prognooside kohaselt vähemalt 30 protsenti häältest.

Vabariiklased (Les Républicains) ja nende liitlased saavad küsitluste järgi umbes 20 protsenti häältest ning paremäärmuslik Rahvusrinne umbes 17 protsenti.

Teises voorus ennustatakse Macroni parteile märkimisväärse enamuse saavutamist.

Uus president on lubanud suuri muudatusi tööseadustes, et inimeste palkamine ja vallandamine lihtsam oleks. Praegu on tööpuuduse määr Prantsusmaal kümne protsendi lähistel.

Ka on Macron lubanud kärpida ettevõtlusmakse ja investeerida miljardeid eurosid näiteks taastuvenergiasse ja tööväljaõppega seotud valdkondadesse.