Prantsuse valimiste esimeses voorus oli võidukas Macroni partei

Pärast valimisjaoskondade sulgemist siseministeeriumi poolt edastatud osaliste tulemuste kohaselt sai Macroni erakond La République En Marche! (LREM) ja nende paremtsentristlikud liitlased parteist MoDem rohkem kui 30 protsenti häältest, vahendasid Reuters, Le Figaro jt.

Nende tulemuste hulgas pole veel suuremaid linnu, kus valimisjaoskonnad olid tund aega kauem avatud. Samas on Macroni toetus olnud suurlinnades nagunii kõrge.

Siseministeeriumi tulemused on olnud üldjuhul mitte nii täpsed kui uuringufirmade prognoosid, mille kohaselt saab Macroni partei koos liitlastega ligi 33 protsenti häältest.

Oma hääle jättis pühapäeval andmata 51,4 protsenti valimisõigusega kodanikest, märkis siseministeerium.

Prantsuse peaminister kuulutas presidendipartei võitu

Prantsuse peaminister Edouard Philippe kuulutas pühapäeval president Emmanuel Macroni uue tsentristliku partei võitu üldvalimiste esimeses voorus ja ütles, et see kujundab ümber Prantsusmaa poliitika.

"Prantsusmaa on tagasi," ütles Philippe ja lubas liikuda kiiresti edasi julgete reformidega, seal hulgas julgeoleku valdkonnas.

Philippe'i sõnul saatsid valijad pühapäeval üldvalimiste esimeses voorus selge sõnumi, et nad tahavad "uue näoga" parlamenti.

Macroni erakond République en Marche (RM) on saavutamas kindla parlamendienamuse, näitasid gallupifirmade prognoosid.

Peaminister tänas ka julgeolekuteenistusi valimisjaoskondade kaitsmise ja turvalise hääletamise tagamise eest.

Le Peni partei: valimistulemused olid pettumust valmistavad

Marine Le Peni partei Rahvusrinne (FN) aseesimees nimetas pühapäeval peetud üldvalimiste esimese vooru tulemusi "pettumust valmistavateks".

"Me oleme võibolla pettunud tulemuses ja me maksime hinda, ma arvan, madala osalusprotsendi tõttu," ütles Florian Philippot pärast seda, kui gallupifirmade prognoosid näitasid, et Rahvusrinne kogus 13,1-14 protsenti häältest.

Prantsuse sotsialistide juht: vasakjõude tabas enneolematu kaotus

Prantsuse vasakjõud on silmitsi "enneolematu" valimiskaotusega, mille tulemusel võivad nad parlamendi alamkojas jääda ilma rohkem kui 200 mandaadist, ütles sotsialistide liider Jean-Christophe Cambadelis pärast pühapäeval peetud üldvalimiste esimest vooru.

Tulemused "tähistasid vasakjõudude enneolematut taandumist tervikuna" ja eriti kehtib see Sotsialistliku Partei kohta, ütles Cambadelis esimeses kommentaaris pärast seda, kui gallupifirmad avaldasid oma prognoosid.

Nende kohaselt võivad sotsialistid saada 15-40 kohta praeguse 277 asemel.

Teises voorus ennustatakse Macroni parteile märkimisväärse enamuse saavutamist

39-aastasest Macronist sai president vaid kuu aega tagasi ja nüüd ennustavad arvamusküsitlused, et kahes voorus toimuvatel parlamendivalimistel, mille esimene voor on sel pühapäeval ja teine järgmisel ehk 18. juunil, saavutab võidu ning suurema osa kohtadest parlamendis just tema partei.

Valimisjaoskonnad avati enamikus linnades kohaliku aja järgi kell 8 hommikul ja suleti kell 18. Pariisis ja teistes suuremates linnades on jaoskonnad avatud kella kaheksani õhtul.

"Tahame suurt enamust, et suuta tegutseda ja Prantsusmaad eeloleval viiel aastal muuta," ütles Macroni valitsuse nooremminister Mounir Mahjoubi.

Uus president on lubanud suuri muudatusi tööseadustes, et inimeste palkamine ja vallandamine lihtsam oleks. Praegu on tööpuuduse määr Prantsusmaal kümne protsendi lähistel.

Ka on Macron lubanud kärpida ettevõtlusmakse ja investeerida miljardeid eurosid näiteks taastuvenergiasse ja tööväljaõppega seotud valdkondadesse.