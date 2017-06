USA justiitsminister Sessions annab senatikomisjoni ees tunnistusi

Senaator Richard Shelbyle saadetud kirjas teatab Sessions, et kuulamine leiab aset teisipäeval.

BBC andmetel otsustas Sessions tunnistusi anda Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eksjuhi James Comey väidete pärast.

"On väga tähtis, et mul on võimalik rääkida neist asjust kohase kuulajaskonna ees," märkis justiitsminister.

Telekanali CNN andmetel on esialgu ebaselge, kas kuulamine leiab aset suletud uste taga või on see avalik.

USA president Donald Trump ütles reedel, et ei nõustu Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise juhi James Comey väidetega ja on valmis ise vande all tunnistusi andma.

Trump märkis samas, et Comey tunnistused neljapäeval senati komitees tõestasid, et polnud mingit kokkumängu, mingit segamist ning et Comey on lekitaja.

Trumpi väitel kinnitas Comey ka palju seda, mida president oli nende omavaheliste jutuajamiste kohta rääkinud, kuid lisas, et mitmed kohad Comey tunnistuses ei olnud tõsesed.

President kuulutas reede hommikul esimese asjana Twitteris: "Hoolimata nii paljudest valeavaldustest ja valedest, olen täielikult ja lõplikult süüst vaba... ja VAU, Comey on lekitaja!"

Comey kinnitas neljapäeva õhtul luurekomisjoni ees tunnistades, et Trump isiklikult ei ole uurimise all seoses juurdlusega Venemaa sekkumise osas valimistesse.

Trumpi advokaat Marc Kasowitz lükkas neljapäeval samuti Comey väited tagasi ja ei välistanud tema vastutusele võtmist salastatud andmete lekitamise eest.

"Täna tunnistas mister Comey üles eravestluste memode lekitamise oma sõpradele, millest vähemalt üks oli liigitatud salajaseks. Me jätame kohaste võimuesindajate otsustada, kas selles osas peaks algatama uurimise," sõnas advokaat.