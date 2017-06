Ossinovski: tuleb teha kõik, et vältida Reformierakonna võimulenaasmist

Ossinovski ütles, et Reformierakonnaga poleks Eesti edasi liikunud ja see sai selgeks juba aastaid tagasi.

"Siim Kallase kunagisest lendoravast on saanud lastud vares. Seepärast tuleb teha kõik, et vältida Reformierakonna kiiret naasmist riigivõimu juurde. Keskpärasuse ja poliitilise vaikelu tagasitulek oleks Eestile suureks tagasilöögiks. Kõige jõukamatele maksukingitusi tegev eliidipartei saab küll Tarmo Noobi (A. Le Coqi juht - toim) kiituse, aga ei vii edasi. Ja Eestil ei ole aega nende valitsemisele kaotada," sõnas SDE juht.

Ossinovski märkis, et lähimal kümnendil kaob veel ligi neljandik praegustest töökohtadest ja tööealine elanikkond Eestis väheneb ligi saja tuhande inimese võrra.

"Selles kontekstis on groteskne, et oleme avalikkuses viimastel kuudel arutlenud kirglikult selle üle, kas pudel õlut tohib maksta 20 senti rohkem või mitte. Lihtsalt piinlik. Parafraseerides Friedrich Nietzschet: kui maja põleb, võiks õlle joomata jätta," lausus ta.

"Kõige rohkem on töökohti kadunud töötlevas tööstuses ning kaotanud on eeskätt 40ndates ja 50ndates mehed. See on valus protsess, mille peal mängib nii Trump, Le Pen kui ka Helme."

Sotside esimehe sõnul on muutused majanduses muutnud ka inimeste sotsiaalset positsiooni ja ühiskondlik ebavõrdsus on kasvanud, see aga sünnitab mürgise poliitika.

"Demokraatlik ühiskond ei saa lõpmatult eksisteerida nii, et vähemusel läheb järjest paremini, aga enamus tammub paigal või vajub," lausus ta. "Keskealine madala sissetulekuga maapiirkonna mees on EKRE lojaalseim valija".

Ossinovski sõnul ei kaitse keegi teine Eestis inimese vabadusi ja õigusi nii, nagu seda teevad sotsid.

"EKRE tahab sulgeda Eesti uksed ja aknad välismaailma eest, keelata armastust, nad tahavad suukorvistada kohtunikud ja kusagil lõikavad nad oma vihast nüristunud kääridega juba välja šabloone, mille järgi hinnata, kes on õige ema, õige eestlane, õige inimene," sõnas ta.

Parteijuht lisas, et keerulises maailmas soovivad inimesed aina enam lihtsaid lahendusi, mis ei pruugi aga paraku tõesed olla.

"Ärge uskuge kedagi, kes ütleb, et ta teab, milline on Eesti kümne aasta pärast ning milliseid otsuseid tuleb siis langetada. Ei tea. Meist keegi ei tea," sõnas Ossinovski. "Küll aga on meil selge siht ja põhimõtted, millest tulenevalt poliitilisi otsuseid langetada. Sotsiaaldemokraatide sihiks on uuenduslik, iga Eesti inimest väärtustav vaba riik".

Erakonna juhi arvates on tarvis investeerida haridusse ja elukestvasse õppesse senisest enam, et inimesed suudaksid elus edukalt edasi liikuda.

"Eesti keele ja kultuuri areng on Eesti riigi mõte, aga seda saab teha vaid inimõigustel põhinevas ja maailmale avatud ühiskonnas. Isolatsioon on eesti keele ja kultuuri arengule ohtlik," lausus Ossinovski.

Pühapäeval Pärnu kontserdimajas toimuval üldkogul valitakse eeloelvaks kaheks aastaks SDE esimees, juhatus ja kinnitatakse esimehe ettepanekul peasekretär. Lisaks kinnitavad sotsiaaldemokraadid ka erakonna platvormi sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks.

Hääletamine peaks algama pärast kella 16 ning valimistulemused peaksid kinnitatud saama umbes kella 18 ajal.