Lobjakas: eesistumise ajaks Tõniste ministriks tuua on vastutustundetu

Lobjakas rääkis saates, et vähe on mõeldud asjaolule, et rahandusministriks on pandud mees, kes on suurest poliitikast mitu aastat eemal olnud, kuid hakkab veidi enam kui poole kuu pärast juhatama ELi Ecofini kohtumisi ehk majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu.

"See on üks tähtsamaid formaate selles liidus, sest majandus- ja rahandusküsimused on Euroopa Liidu või ja leib," sõnas ta.

Lobjaka hinnangul ei ole Tõnistel lähemat kokkupuudet ELi rahandusega olnud, ka pole tal vajalikke kontakte.

"Ja kui arvestame, millised kohustused langevad eesistumisel õlgadele erinevate niinimetatud nõukogude kontekstis, siis saata täiesti testimata inimene /.../ on lihtsalt vastutustundetu. Ja kui see on Helir-Valdori otsus, on see ääretult läbimõtlemata otsus ja näitab ka Seedri enda otsuste kvaliteeti"," ütles saatejuht.

Teine saatejuht, Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau märkis, et lähitulevikus ei ole ilmselt suuri kriise oodata ja eesistumise ajal ei ole meil väga tõsiseid konflikte teada.

"Kreeka pidevalt podiseb taustal, aga tundub, et suuri mullistusi tulemas ei ole," nentis ta.

Karnau oli Lobjakaga ühel meelel selles osas, et kõigil uutel ministritel on suurimaks väljakutseks sisseelamine ja mitte ainult Eesti, vaid Euroopa asjadesse.

Sel nädalal selgus, et IRL vahetab välja kolm ministrit ning toob rahandusministriks Toomas Tõniste, kaitseministriks Jüri Luige ja keskkonnaministriks Siim Kiisleri.

Täispikka saadet saab kuulata siit.