Luik: väide Eesti kaheks jaotumisest Rail Balticu tõttu on satiir

Rääkida sellest, et Rail Baltic jaotab Eesti kaheks, on satiir, sest iga tee jaotab Eesti kaheks, ütles kirjastaja Hans H. Luik Vikerraadio saates "Samost ja Luik".

Lisaks tänasele veel kahel pühapäeval saates osalev Luik märkis, et Rail Balticu puhul ei ole teada, kas ja milliseid kaubavoogusid tulevik siia toob, kui taristu ükskord valmis saab, ja seetõttu iseloomustab olukorda üks ingliskeelne reklaamlause: "See where it takes you" ehk eestikeeli vaata, kuhu see sind viib.

"Vaatame ka arenguid, et kui meil Tallinna Sadama ja Eesti Raudtee idasuunalised kaubaveod on ära kuivatatud ja see lõhnab niigi pealemaksmise järele, siis kui ka põhja-lõunasuunalist ei tule, ei ole meil transpordikoridorina perspektiivi," tõdes ta.

Teine saatejuht Anvar Samost tõi esile Reformierakonna endise esimehe ja presidendikandidaadi Siim Kallase sel nädalal välja käidud mõtet, et Eestis on alanud hüsteeriline võitlus investeeringute vastu.

"Samost selgitas, et ükskõik, millistest suurtest plaanidest keegi võtab vaevaks teatada, tuleb loetud arvu tundide pärast keegi, kes ütleb, et see ei sobi, ehitage mujale, ehitage muud või ärge üldse ehitage."

"Võib kõlada ülepingutatud fraasina, aga kui mõtlete, mis on viimase aasta või pooleteise jooksul toimunud, siis tundub, et Siim Kallasel on õnnestunud üks fenomen väga lühidalt kokku võtta," sõnas ta.

"Metsa ei tohi puutuda - las mets kasvab, kuigi seda on rohkem kui 50 protsenti Eesti pindalast. Ei sobi mingi asi arhitektuuriliselt, ei sobi kultuuriliselt. Reidi tee - miks need Viimsi elanikud peavad üldse Tallinnasse jõudma ja nii edasi," rääkis ta.

Viimase näitena tõi Samost välja Haaberstis teetöödele ette jäänud remmelga, mida, nagu nüüd selgub, ei tohi puutuda.

"Ja kui keegi teeb nalja ja ütleb, et see tähendab, et oleme jõudnud Lääne-Euroopasse ja see kõik on täiesti normaalne, aktsepteeritav ja ootuspärane, siis ma ei ole nõus. Sest vaadake kas või Soomet, Rootsit, Saksamaad - ehitavad ja arenevad. Ei ole nii, et kui kuskil seisab üks paju, jäetakse sellepärast üks riigi arengule oluline projekt seisma," nentis ta.

