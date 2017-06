Sipilä: Soome valitsuse püsimine selgub esmaspäeval

Yle Radio Suomi intervjuus märkis Sipilä, et ta on Põlissoomlaste juhivahetusest tingitud uuest poliitilisest olukorrast juba rääkinud Koonderakonna juhi ja rahandusminister Petteri Orpoga.

Sipila sõnul nentis ta Orpoga vesteldes, et Põlissoomlaste väärtused on kaugenenud Keskerakonna omadest ning et ka Orpo tunnistas, et erimeelsusi on tulnud juurde.

"Mida see praktikas siis tähendab? Kas nende põhjal saab kokku leppida edasistes sammudes? Eks parteide vahel on ikka väärtuspõhiseid erinevusi ja nende asjus tehakse siis koalitsioonikõnelustel kompromisse," rääkis peaminister.

Valitsusjuht rõhutas, et kõik põhineb väärtustel ja nende asjus tuleb selgelt kokku leppida, et mõne nädala pärast ei tuleks erimeelsused üllatusena ning ei viiks valitsuskriisini.

"Näiteks Euroopa Liitu puudutavates küsimustes ei saa olla mitut seisukohta, vaid ainult üks valitsuse poliitika," sõnas Sipilä.

Põlissoomlaste uus juht Halla-aho on rääkinud näiteks "täispöördest". Sipiläle see ei sobi.

"Täispööre tähendaks küll valitsusprogrammi vastast kurvi ja see ei tule kõne allagi. Kuid just need on need asjad, mille üle tuleb homme arutleda, et mida sellised avaldused praktikas tähendavad," selgitas ta.

Küsimusele, kas valitsus jääb püsima, vastas Sipilä, et see selgub esmaspäeval. Kui praeguselt pinnalt enam edasi liikuda ei saa, on peaministri sõnul mõeldud ka muude võimaluste peale.

"Peavad olema selged sammud paigas ka olukorraks, kus pärast esmaspäeva pole eeldusi Põlissoomlastega koos jätkamiseks. Ka seda stsenaariumit ja kavandit on koostatud ja koostatakse edasi," lausus ta.

Sipilä tunnistas, et hetkel ei ole veel käidud uurimas võimalusi moodustada valitsus näiteks kristlike demokraatide või Soome rootslaste rahvaparteiga - hetkel polevat olukord veel sealmaal.

"Mõni opositsioonijuht on küll helistanud ja mitteametlikke nõupidamisi ilmselt toimub ka täna - täitsa niisama, et kuidas nad vaatavad tekkinud olukorda," ütles Keskerakonna esimees.

Euroopa Parlamendi saadik Halla-aho on aastate jooksul silma paistnud äärmuslikeks peetud seisukohtadega näiteks immigratsiooni ja multikultuursust puudutavatel teemadel. 2012. aastal mõisteti ta kohtus süüdi usurahu rikkumises ja rahvusrühma vastu viha õhutamises ning teda karistati rahatrahviga.

Ka on ta teatanud, et on vastu Soome kuulumisele eurotsooni ja Euroopa Liitu. EL-i teemalist referendumit ta siiski praegu vajalikuks ei pea, sest hetkel toetataks seal suure tõenäosusega EL-is jätkamist.

Probleeme võib koalitsioonis tekkida ka praktilisematel põhjustel.

Näiteks erakonna esimeheks kandideerides teatas ta, et võidu korral pole tal kavas ministriks minna, vaid ta jätkab europarlamendis ja juhib erakonda sealt. Halla-aho on põhjendanud seda asjaoluga, et ta ei ole hetkel parlamendiliige ning valitsuse lagunemise korral jääks ta igalt poolt välja. Valitsuspartnerid on aga välistanud võimaluse, et koalitsiooni kuuluva erakonna juht ei ole ise ministrina ametis.