Guardian: Trump soovis visiiti Londonisse edasi lükata

Ajalehe Guardian andmetel ütles USA president Donald Trump äsja Briti peaministrile Theresa May'ga peetud telefonikõnes, et ta ei soovi praegu riigivisiiti Suurbritanniasse teha. Trump põhjendas visiidi ootele panemist võimalusega, et tema saabumist saadaksid praegu ulatuslikud meeleavaldused.

USA presidendi sõnul kavatseb ta tulla külla siis, kui Briti avalikkus tema saabumist toetab, kirjutas ajaleht.

Guardiani allikaks on üks Downing Streeti nõunikest, kes viibis telefonikõne ajal peaministriga sama ruumis. Väidetavalt oli Trumpi teade Briti valitsusjuhti üllatanud.

Samas selgitab see vestlus seda, miks viimasel ajal pole valitsuse poolt Trumpi visiidist peaaegu midagi avalikult räägitud.

Theresa May pressiesindaja teatas pärast artikli ilmumist, et Trumpi riigivisiidi plaanide asjus pole mingeid muudatusi tehtud.

"Me ei hakka kommenteerima spekulatsioone, mis puudutavad isiklikke telefonivestlusi. Kuninganna esitas president Trumpile kutse külastada Ühendkuningriiki ja need plaanid pole muutunud," sõnas pressiesindaja.

May kutsus Trumpi Londonisse seitse päeva pärast viimase ametisse asumist, kui May oli esimeseks välismaiseks riigijuhiks, kes saabus Valgesse Majja Trumpile külla. Tookord ütles May ühisel pressikonverentsil, et ta oli andnud Trumpile üle küllakutse kuningannalt ning et USA president ja tema abikaasa Melania on Suurbritanniasse oodatud käesoleval aastal. May sõnul oli ta rõõmus, et USA riigipea küllakutsele jaatavalt vastas.

Mitmed endised diplomaadid kommenteerisid tookord ajakirjanduses, et küllakutse esitati liiga vara, kuid kui see on juba tehtud, pole võimalik seda ka tagasi võtta.

Trumpi väljaütlemised ja Twitteri-postitused on varemgi Suurbritannias pahameelt pälvinud, kuid eriti suure kriitikalaine tõid kaasa pärast terrorirünnakuid tehtud postitused, kus ta Londoni linnapead ründas.

Briti parlamendile on esitatud ka petitsioon, milles kutsutakse valitsust üles küllakutse tagasi võtma, ning sellele on praeguseks andnud allkirja umbes 1,9 miljonit inimest.