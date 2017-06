Niinistö: oleks hea, kui Põlissoomlaste uued juhid oma kombeid parandaks

Laupäeval toimunud kongressil valiti Põlissoomlaste esimeheks Euroopa Liidu ja immigratsiooni vastu teravalt sõnu võtnud europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Aseesimeesteks said sarnaste seisukohtadega tähelepanu pälvinud ja erakonna radikaalsemasse tiiba kuuluvad Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola. Erakonna terav pöördumine senisest parempoolsemaks on Soome avalikkuses pälvinud palju vastukaja ning muutnud küsitavaks ka valitsuskoalitsiooni püsimise.

"Olukord valitsus on sama lahtine kui eile õhtul, kui peaministriga rääkisin. Nüüd on huvitav kohtuda [Timo] Soini ja [Petteri] Orpoga," sõnas Niinistö Naantalis toimunud pressikonverentsil.

Niinistö kohtub Põlissoomlaste senise juhi Soini ning Koonderakonna juhi Orpoga juba pühapäeva õhtul. Praeguses valitsuses on Soini olnud välisminister, Orpo on aga rahandusminister.

Niinistö sõnul on olnud "hea tava", et mingil perioodil küsitakse ka presidendilt arvamust välisministri ametit täitma hakkava inimese kohta. Uus parteijuht Halla-aho on varem öelnud, et ta ei soovi Soini jätkamist välisministrina.

Niinistö kommenteeris ka Põlissoomlaste uute juhtide kohtuotsuseid

Halla-aho mõisteti 2012. aastal süüdi vaenu õhutamises rahvusrühma vastu ja usurahu rikkumises. Ka rahvasaadik ja värske aseesimees Hakkarainen on jäänud kohtus süüdi rahvusrühma vastu vaenu õhutamises.

"Seal on otseselt kohtuotsuseid ja oleks hea, kui nad oma kombeid parandaks, et uusi ei tuleks," arvas president.

"Eks neil on päris suur töö ees ootamas, kui nad tahavad meid veenda selles, et need elemendid, mis kohtuotsusteni viisid, on ära kadunud. Ma ei ole märganud, et oleks sõnaõigust kasutatud, et varasematest sõnadest lahti öelda," nentis Niinistö.

President märkis, et tema ei ole see, kes otsustab, mille alusel Soomes valitsuskoalitsioon moodustatakse - see on tema sõnul parteide ülesanne.

Niinistö tuletas meelde ka Kultaranta konverentsi eesmärki ehk Euroopa koostöö tugevdamist.

"See teeb küll kõrvadele valu, kui kuulen, et sellest tuleks justkui lahti saada," vihjas ta Põlissoomlaste uue juhtkonna väljaütlemistele.

Peaminister Sipilä ütles, et valitsuse tulevikku puudutava olukorra tõttu ta seekord Kultaranta konverentsil ei osale. Tema sõnul selgub valitsuse edasine saatus esmaspäeval.