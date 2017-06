Saaremaal peab 37 küla endale uue nime valima

Pihtla vallavolikogu kuulas ja arvestas oma viimasel istungil rahva soovidega ja kinnitas kuue küla uued nimed, mis peale sügisesi valimisi peaksid kehtima hakkama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil oli siin aastaid selline küla nagu Väljaküla, aga seda piirkonda ei ole kunagi niimoodi nimetatud, vaid kõik kohalikud elanikud teavad, et see koht on Väljamõisa. Nii et seekord sai külast ka mõis," nentis Pihtla vallavanem Jüri Saar.

Omapoolse soovitusliku spikri on saarlastele saatnud ka rahandusministeeriumi haldusalas tegutsev kohanimenõukogu. Aga valdavalt on Tallinnast saadetud soovitused saarlastele vastuvõetamatud ja sobimatud.

"Jah, Pihtla puhul me ei saanud kasutada Tallinna soovitusi mitte kordagi," tunnistas vallavanem Saar.

Näiteks on Saaremaal praegu kokku viis Liiva küla. Kui kohanimenõukogu soovitas Mustjala vallas oleval Liiva külal võtta uueks nimeks Paatsa-Liiva, siis kohalikud arvasid sobilikuma olevat siiski Liivaranna nime.

"Jaa, volikogud peaksid kindlasti kaaluma, et mis on erinevate nimede sobivuse põhjendused ja mis siis on kõige parem," kommenteeris rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Kadri Teller-Sepp.

Saaremaal on ka näiteks kaks Veere küla. Üks rohkem ka sadama nime järgi tuntud küla Kihelkonna vallas, teine aga Pöide vallas. Ja kuna omavalitsusjuhid on kokku leppinud, et praeguse külanime saab säilitada küla, kus elab rohkem inimesi, siis tuleb Kihelkonna Veerel endale uus nimi leida. Aga külaelanikud ei taha oma praegusest nimest kuidagi loobuda.

"Meil on suur põhjus mitte loobuda, sest meil on sadam, Veere sadam! Ja nii loogiline on ju, et kui läänekaldal on sadam ja Veere küla, siis nii ta jääb," selgitas Veere küla elanik Svedlanna Truverk.

"Veere sadam jääb alles Veere sadamaks. Aga me proovime nendega veel kord rääkida, et ehk nad mõtlevad ikka ise omale uue nime kui see kuskilt kõrgemalt poolt tuleb," rääkis omakorda Kihelkonna vallavolikogu külakomisjoni esimees Tõnis Tasane.

Aga tuntud viktoriiniküsimus ja selle vastus jääb seekordse haldusreformiga siiski muutmata. Kuna tihti küsitakse mitu jalga ehk Jala nimelist küla Saaremaal on, siis praegustel andmetel jääb ka pärast valimisi vastus samaks mis siiani.