Halla-aho: rahvuslik mõtlemine on ainus jätkusuutlik lahendus

Uue parteijuhi sõnul on rahvuslik mõtlemine ainus jätkusuutlik lahendus, vahendas Yle.

"Kuna kasutusel olevad ressursid ei kasva, vaid pigem kahanevad, siis kõik maailma parandamisse kulutatud ressursid on millegi arvelt. Rahvuslik mõtlemine asetab oma rahva väikesed inimesed esikohale - mitte seepärast, et see oleks lõbus, vaid seepärast, et pikas perspektiivis on see ainus jätkusuutlik lahendus," rääkis ta.

Halla-aho sõnul on erakonna uus juhatus saanud liikmetelt tugeva mandaadi ja selge sõnumi selle kohta, millises suunas liikmeskonna enamus soovib näha parteid liikumas.

"Euroopa Liidus olemine ei ole Soome huvides"

Uus esimees kritiseeris oma sõnavõtus ka vanasid erakondi EL-i integratsiooni toetamise eest. Halla-aho sõnul on need erakonnad oma sõnades liitriigi vastu, kuid praktikas toetavad kõiki integratsiooniprojekte.

Halla-aho tõi eurointegratsiooniga kaasnenud probleemidena esile näiteks tööjõu vaba liikumise ja ühisraha euro. Tööjõu vaba liikumine on tema sõnul rikkunud tööturul tasakaalu ning euro on omakorda vähendanud liikmesriikide kontrolli oma eelarvete üle.

Parteijuht nentis, et Euroopa Liidust lahkumine pole realistlik võimalus ja et suur osa soomlastest toetab liikmesust. Samas märkis ta, et liikmesus EL-is pole pikas perspektiivis siiski Soome-sarnaste riikide rahvuslikes huvides.

"Põlissoomlaste ülesanne ainsa eurokriitilise parteina on edendada ja hoida üleval kriitilist ja põhjendatud arutelu. Lisaks tuleb meil EL-i liikmesriigina loobuda musterõpilase rollist ning otsida liitlasi nendest liikmesriikidest, mis suhtuvad rahvuslike suveräänsuse kärpimisse kahtlevamalt," kõneles ta.

"Muutunud on vaid rõhuasetused"

Halla-aho kritiseeris ka väiteid, mille kohaselt on erakonna poliitiline joon juhtkonnavahetuse tagajärjel muutunud. Tema arvates on muutunud rõhuasetused, mitte poliitilised põhimõtted. Halla-aho rõhutas, et tema poliitised põhimõtted on kirja pandud juba Põlissoomlaste 2015. aasta valimiste programmis.

Halla-aho sõnul on hoolimata uue juhtkonna seisukohtadest Põlissoomlaste näol tegu laiaulatusliku parteiga.

"Me oleme endiselt laiale avalikkusele mõeldud erakond, kus on oskusi mitmes vallas ja kus igaüks võib - meie programmi raames - teha poliitikat oma pädevusvaldkonnas," sõnas ta.

"Meie ei ole nõudnud valitsusprogrammi muutmist"

Halla-aho pidas valitsuses jätkamist Põlissoomlaste jaoks heaks võimaluseks, kuigi koalitsioonipartnerid ehk Keskerakond ja Koonderakond on viimasel ajal väärtuste erinevusele viidates koostöös kahtlema hakanud.

"Eile anti Koonderakonna poolt mõista, et ei ole piisav, kui Põlissoomlased on end sidunud valitsusprogrammiga. Me peaksime end veel ka siduma Koonderakonna väärtustega. Loomulikult see ei sobi. Põlissoomlastel on oma nägemus, mille esindamist liikmeskond ka erakonna juhatuselt eeldab," ütles ta.

Halla-aho rõhutas, et Põlissoomlased pole nõudnud 2015. aasta valitsusprogrammi muutmist. Erakonna tingimuseks on Halla-aho kohaselt võid nõudmine, et ka Põlissoomlastele olulisi punkte austataks ja ellu viidaks - näiteks sisserännet puudutavaid küsimusi polevat tema sõnul piisavalt lahendatud.

Põlissoomlaste rahvusvahelisi suhteid soovib Halla-aho arendada näiteks immigratsioonikriitiliste Rootsi Demokraatide suunas, Taani Rahvaparteiga juba tehakse koostööd. Koostöö teiste riikide erakondadega pakub tema sõnul paremaid mõjutusvõimalusi Euroopa Parlamendis ja Põhjamaade Nõukogus.

Laupäeval toimunud kongressil valiti Põlissoomlaste esimeheks Euroopa Liidu ja immigratsiooni vastu teravalt sõnu võtnud europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Aseesimeesteks said sarnaste seisukohtadega tähelepanu pälvinud ja erakonna radikaalsemasse tiiba kuuluvad Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola. Erakonna terav pöördumine senisest parempoolsemaks on Soome avalikkuses pälvinud palju vastukaja ning muutnud küsitavaks ka valitsuskoalitsiooni püsimise.

Halla-aho mõisteti 2012. aastal süüdi vaenu õhutamises rahvusrühma vastu ja usurahu rikkumises (näiteks kasutas ta omal ajal blogis väljendit "Aafrika Sarve inimsaast"). Ka rahvasaadik ja värske aseesimees Hakkarainen on jäänud kohtus süüdi rahvusrühma vastu vaenu õhutamises.