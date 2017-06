Orpo: Põlissoomlased on pärast laupäeva täiesti uus partei

"Koonderakonna sees pole see lihtne küsimus, see on väga tõsise järelemõtlemise koht," nentis ta Yle teatel.

Orpo ütles, et ta pole küll jõudnud veel täispikkuses Põlissoomlaste uue juhi Jussi Halla-aho esimest poliitilist sõnavõttu läbi lugeda, kuid ühe väite tahab ta siiski juba praegu tagasi lükata.

"Ma tahaksin parandada vähemalt üht asja. Ta (Halla-aho - Toim.) tõdes, et neil tuleks justkui meie arvates võtta omaks Koonderakonna väärtused. Küsimus on selles, kas Põlissoomlaste uus juhatus võtab üleüldse omaks läänelikud, demokraatia ja inimlikkuse osaks olevad väärtused. Küsimus pole selles, et neil tuleks meie (Koonderakonna- Toim.) väärtused omaks võtta," selgitas ta.

Orpo nentis - nii nagu ka keskerakondlasest peaminister Juha Sipilä - et olukord valitsuses muutus laupäevase tulemuse tagajärjel märkimisväärselt.

"Põlissoomlased on täiesti uus partei, erinev partei pärast seda, kui Jyväskylässe mindi. See sunnib meid mõtlema nende asjade peale. See on valitsuse koostöö puhul täiesti põhimõtteline küsimus," jätkas ta.

"Me oleme kokku leppinud, et esmaspäeva hommikul arutame neid asju valitsusparteide esimeeste kohtumisel," selgitas Orpo ja rõhutas, et ainuüksi valitsusprogrammiga leppimisest ei piisa, küsimus olevat ka valitsuskoostöö vaimus ja põhimõtetes.

Orpo rõhutas, et olukorras, kus valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna kogu juhatus on välja vahetatud, tuleb vaadata, kas need väärtused, mille peale valitsus on rajatud, veel kehtivad.

Üks asi, mida Orpo pole valmis valitsusse sisse laskma, on Euroopa Liidu kritiseerimine.

"Valitsusprogrammi keskne ja Koonderakonna jaoks oluline element on see, et Soome on Euroopa Liidu aktiivne liikmesriik, mis omal viisil pürgib stabiilsuse suurendamise poole," lausus ta.

Laupäeval toimunud kongressil valiti Põlissoomlaste esimeheks Euroopa Liidu ja immigratsiooni vastu teravalt sõnu võtnud europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Aseesimeesteks said sarnaste seisukohtadega tähelepanu pälvinud ja erakonna radikaalsemasse tiiba kuuluvad Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola. Erakonna terav pöördumine senisest parempoolsemaks on Soome avalikkuses pälvinud palju vastukaja ning muutnud küsitavaks ka valitsuskoalitsiooni püsimise.

Halla-aho mõisteti 2012. aastal süüdi vaenu õhutamises rahvusrühma vastu ja usurahu rikkumises (näiteks kasutas ta omal ajal blogis väljendit "Aafrika Sarve inimsaast"). Ka rahvasaadik ja värske aseesimees Hakkarainen on jäänud kohtus süüdi rahvusrühma vastu vaenu õhutamises.