ERR Pariisis: prantslased soovivad uuele presidendile võimaluse anda

Pariisis on suur suvi. Kui palju inimesi 30 kraadile lähenevas kuumuses valima lähevad, selgub õhtuks. Tundub aga, et ka poliitiliselt on taevas president Macroni pea kohal endiselt pilvitu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me anname võimaluse Macronile. Ta on 39-aastane, tal on programm, talle tuleb anda võimalus ja ta on mulle sümpaatne," selgitasid Jean-François ja Michelle ERR-ile.

"Mina valisin En Marche-i. Kuulge, me valisime presidendi, tuleb lõpuni minna," lisas Arlette.

"Tegin valiku, mis on pigem suunatud uuenemisele," tunnistas Jérôme.

"Mina jään ustavaks oma poliitilisele perekonnale ja ma toetan Jean-François Lamouri ehk vabariiklasi," lausus omakorda Anne.

Nii rääkisid Pariisi 15. linnaosa valijad.

Kuigi Pariis toetab Macroni eriti, siis näitavad ka üle riigi tehtud arvamusküsitlused tema parteile La République en marche! parlamendi alamkojas (Assemblée nationale) lausa ligi 400 kohta 577-st ning samal ajal täielikku hävingut vanadele valitsusparteidele nagu sotsialistid ja vabariiklased.

Staažikas ajakirjanik ja poliitikavaatleja Christine Ockrent ütles, et üle pika aja on Prantsusmaal õhus optimismi.

"Prantslastel oli nii kõrini pidevalt samade poliitikute nägemisest ja sama keele ning lubaduste kuulmisest, millega kaasnes vähe tegusid. Seekord nad mõtlevad, et hästi, me valisime selle mehe, vaatame, anname talle võimaluse midagi teha," selgitas ta.

Parlamenti tulevad värsked näod, rohkem kui pool Macroni partei kandidaatidest ei ole varem poliitiliselt valitud ametites olnud. Christine Ockrent leidis, et Macroni poliitikat ja reforme ei jää kammitsema ka äärmuslike ja eurovastaste jõudude suur populaarsus presidendivalimistel.

"Ma arvan, et Emmanuel Macron on selgelt parim uudis Euroopas üle tüki aja. Kõigepealt - ja see oli uus kõigi Prantsuse poliitikute hulgas - ta tegi Euroopast oma kampaania põhiteema," arvas ajakirjanik.

Millised on lõplikud tulemused ja parlamendi alamkoja koosseis, selgub järgmisel pühapäeval, kui on valimiste teine voor.