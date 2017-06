Põlvamaa omavalitsusjuhtide õppereisid tõid kaasa kriitikalaine

Gruusia, Portugal, Kreeka - need riigid on olnud viimasel kolmel aastal Põlvamaa omavalitsuste liidu korraldatud õppereiside sihtkohtadeks. Hetkel viibivad aga Põlvamaa omavalistuste juhid, vallatöötajad ning volikoguliikmed, kokku 21 inimest, Bulgaaria populaarses turismipiirkonnas Varnas, et tugevdada omavalitusjuhtide omavahelist koostööd ning otsida koostöövõimalusi Varna piirkonnaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maksumaksjate liidu seisukohalt selline asi normaalne ei ole ja peaks mõtlema pigem sellele, kas valdades oleks võimalik selline mehhanism luua, et seda takistada," kommenteeris maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis.

Helistades aga kõigile Põlvamaa 13 omavalitsuse volikogu ja valla esindajatele, leidis enamus neist, et selline õppreis on teretulnud.

"Ühtepidi on ta tööreis, teistpidi natuke puhatakse ka, et räägime asjadest nii nagu on, aga iga inimene vajab puhkust," lausus näiteks Kõlleste vallavanem Andrus Seeme.

Samas oli ka teisiti arvajaid.

"Tekibki tunne võrdsetest ja võrdsematest ja osa on võrdsemad kui teised," lausus Kanepi vallavolikogu esimees Arno Kakk.

"Siin samas ligidal on kohe koolistaadion, koolistaadionil on jalgpallivärava võrgud eelmisest sajandist, et siukeste pisiasjade peale me kahjuks raha ei leia, aga soojamaa reisi jaoks kindlasti," lausus Vastse-Kuuste vallavolikogu liige Janno Simso.

"Pole see asi nii hull midagi, et see 650 eurot aastas, üks kord, see ei ole nii suur raha, et sellepärast peaks nüüd sellise teema üles võtma. Me olemegi ju otsimas suhteid ja koostöövõimalusi. Kui me need leiame, siis on ju kõik okei, aga me võime neid ka mitte leida, võib-olla ei olegi siin selliseid teemasid üldse," selgitas Põlvamaa omavalitsuste liidu esimees Kaido Kõiv.

Bulgaaria reisi maksumus on 13 755 eurot, millest 30 protsenti kaetakse omaosalusega, mis on ligemale 200 eurot reisija kohta. Samas makstakse reisil olijatele seadusega ette nähtud lähetustasu, mis kaheksapäevase reisi eest jääb 179 kuni 256 eurot vahele.

Ülejäänud osa summast katab Põlvamaa omavalitsuste liit, mille eelarve moodustab valdade makstav liikmemaks ehk lihtsalt öeldes maksumaksja raha. Õppreisist ei võta osa Mikitamäe ega Kõlleste vald.