Iiri peaminister on Briti tooride ja DUP-i leppe pärast mures

"Nad arutasid Ühendkuningriigi üldvalimiste tulemusi ja peaminister andis ülevaate kokkuleppest tema partei ja DUP-i vahel," ütles Kenny pressiesindaja, vahendades telefonivestlust Briti peaministri Theresa May´ga.

"Taoiseach avaldas muret selle üle, mida kokkulepe Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Parteiga (DUP) võib kaasa tuua ja ütles, et miski ei tohiks Suure Reede kokkulepet ohtu seada," sõnas ta.

Iiri peaminister märkis ära ka "rahvuslaste hääle puudumise Westminsteris" seoses Põhja-Iiri Sotsiaaldemokraatliku ja Tööpartei (SDLP) suutmatusega kaitsta kolme parlamendikohta.

May, kelle positsioon on oodatust nigelama valimistulemuse tõttu kõikuma löönud, vastas, et kokkulepe DUP-iga "pakuks Ühendkuningriigile edasiseks stabiilsust ja kindlust".

Briti konservatiivid kaotasid oma parlamendienamuse neljapäeval peetud ennetähtaegsetel valimistel, millega May lootis oma mandaati hoopis tugevdada, ja vajavad nüüd parlamendihääletustel kümne ultrakonservatiivse DUP-i seadusandja toetust.

Võimaliku liidu tulevik jõudis laupäeva õhtul juba kahtluse alla seada, kui May kantselei teatas esmalt esialgse kokkuleppe saavutamisest, ent oli sunnitud hiljem sellest taganema ja mööna, et kõnelused jätkuvad.

Downing Street teatas pühapäeva hommikul, et May jätkab kõnelusi DUP-iga uuel nädalal.

Aastal 1998 sõlmitud niinimetatud Suure Reede leppega moodustati Suurbritanniale kuuluval Põhja-Iirimaal ühtsusvalitsus 2007. aastal, ent pinged katoliiklastest Iiri-meelsete vabariiklaste ja protestantidest Briti kroonile lojaalsete unionistide vahel ei ole endiselt kuhugi kadunud.

Londoni neutraalsus on Põhja-Iiri delikaatse jõudude tasakaalu jaoks võtmetähtsusega.

Kenny annab eelseisval nädalal peaministriameti üle oma järglasele võimupartei Fine Gael eesotsas Leo Varadkarile.

"Taoiseach teatas, et peaministri ja tema järeltulija Leo Varadkari vahel peaks võimalikult ruttu toimuma kohtumine, ja soovis talle kõike head eelseisvate väljakutsetega tegelemisel," ütles Iiri valitsusjuhi pressiesindaja.

Briti pühapäevalehed kirjutasid hommikul välisminister Boris Johnsoni väidetavast väljakutsest peaministri võimule. Johnson nimetas Twitteris kuulujutte "pahnaks" ja kuulutas Twitteris, et toetab May´d.

Konservatiivist eksrahandusminister George Osborne, kelle May mullu juunis oma valitsusest välja jättis, ütles pühapäeval, et peaminister on poliitiline laip.

Kaitseminister Michael Fallon ütles, et konservatiivid ei püüa moodustada DUP-iga ametlikku koalitsioonivalitsust, vaid loodavad sõlmida kokkuleppe, mis tagaks neile väikepartei toetuse eelarve- ja kaitseküsimuste ning Brexiti asjus.