Protsess jätkub teisipäeva hommikul, kuna kohus soovib üle kuulata Savisaare terviseekspertiisi teinud ekspertide juhti Marika Välit.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs taotles ekspertkomisjoni juhi kohtusse kutsumist, et saada seoses terviseekspertiisiaktiga tekkinud küsitavuste kohta selgitusi.

"On oluline selgitada mitu tundi päevas võib Savisaar kohtupidamises osaleda. Akti kohaselt ei võimalda tema tervislik seisund teha pikki päevi," märkis Nääs ja lisas, et kuigi ta ei ole arst, tundub talle, et kohtu korralduslik ajakava ei lähe hästi kokku terviseekspertiisi hinnanguga.

"Aktis on märgitud, et Savisaare ülekuulamine võib toimuda lühikeste ajavahemike jooksul. Mida see tähendab? Ekspertiisiakt on pealiskaudne. Saan aru, et eksperdid olid ajalise surve all. Seepärast tuleks küsida selgitusi komisjoni esimehelt Marika Välilt," ütles Nääs.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nõustus Nääsi taotlusega ja märkis, et kohtupidamise sujuvuse huvides tuleks enne protsessi käivitumist terviseekspertiisi kohta selgitusi küsida ja seda komisjoni juhilt Marika Välilt.

Kohtuprotsessi publik oli võrreldes teiste kõmuliste kohtuasjadega tagasihoidlik - kohtumaja suurimas saalis oli huvilisi 40, neist kaks kolmandikku ajakirjanikud.

See, et Savisaarel (67) tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist tagandatud Tallinna linnapea on vaatamata oma kehvale tervisele siiski suuteline kohtuprotsessil osalema.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg (55), Alexander Kofkin (76), Hillar Teder (54) ja Vello Kunman (65).

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot (68) süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani (64), samuti peab kohtu ette astuma Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser (37).

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.