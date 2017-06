Laupäeval toimunud kongressil valiti Põlissoomlaste esimeheks Euroopa Liidu ja immigratsiooni vastu teravalt sõnu võtnud europarlamendi saadik Jussi Halla-aho. Aseesimeesteks said sarnaste seisukohtadega tähelepanu pälvinud ja erakonna radikaalsemasse tiiba kuuluvad Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola. Erakonna terav pöördumine senisest parempoolsemaks on Soome avalikkuses pälvinud palju vastukaja ning muutnud küsitavaks ka valitsuskoalitsiooni püsimise.

Halla-aho mõisteti 2012. aastal süüdi vaenu õhutamises rahvusrühma vastu ja usurahu rikkumises (näiteks kasutas ta omal ajal blogis väljendit "Aafrika Sarve inimsaast"). Ka rahvasaadik ja värske aseesimees Hakkarainen on jäänud kohtus süüdi rahvusrühma vastu vaenu õhutamises.

Keskerakonna esimees ning peaminister Juha Sipilä ja Koonderakonna juhist rahandusminister Petteri Orpo kohtuvad oma uue kolleegiga esmaspäeva hommikul ning mõlemad on mõista andnud, et kui ühistes väärtustes kokkuleppele ei jõuta, on kavas alustada uue valitsuskoalitsiooni loomist.

Probleeme võib Põlissoomlastega seoses tekkida ka praktilisematel põhjustel.

Näiteks erakonna esimeheks kandideerides teatas Halla-aho, et võidu korral pole tal kavas ministriks minna, vaid ta jätkab europarlamendis ja juhib erakonda sealt. Halla-aho on põhjendanud seda asjaoluga, et ta ei ole hetkel parlamendiliige ning valitsuse lagunemise korral jääks ta igalt poolt välja. Valitsuspartnerid on aga välistanud võimaluse, et koalitsiooni kuuluva erakonna juht ei ole ise ministrina ametis.

Soome parlamendis on 200 kohta.

Keskerakonnal on 49, Põlissoomlastel 37 ja Koonderakonnal 37 saadikut.

Suurimaks opositsioonierakonnaks on 35 saadikuga sotsiaaldemokraadid (SDP). Neile järgnevad Roheline Liit 15, Vasakliit 12, Soome Rootsi Rahvapartei ja Ahvenamaa esindajad 10 ja Kristlikud Demokraadid viie kohaga.

Praeguse valitsuskoalitsiooni lagunemise korral võiksid Keskerakond ja Koonderakond tõenäoliselt liituda rootslaste ja kristlike demokraatidega, mis annaks neile parlamendis väga napi enamuse ehk 101 kohta.

Mitmed opositsioonipoliitikud on aga öelnud, et olukord nõuab hoopis ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamist.