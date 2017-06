Meeleavaldused leidsid aset päeval, millega tähistatakse 27 aasta möödumist Venemaa Föderatsiooni suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisest.

Tegemist on tähtpäevaga, mida Nõukogude Liidu nostalgiat hindavate võimude poolt väga aktiivselt ei tähistata, vahendasid telekanal Dožd (otseblogi on leitav SIIN), Novaja Gazeta jt. Näiteks Levada keskuse arvamusküsitluse kohaselt peab vaid kolm protsenti Venemaa elanikest, mida Venemaa päeval täpsemalt tähistatakse.

Navalnõi abikaasa Julia teatas Twitteris, et Aleksei Navalnõi peeti vahetult enne meeleavalduse algust politsei poolt kinni oma kodumaja trepikojas. Navalnõi büroo aga teatas, et nende kontoris lülitati elekter välja ning seetõttu katkes ajutiselt ka sealt tehtav otseülekanne.

Kokku pidas politsei Moskvas kinni üle 150 inimese. Peterburist teatati rohkem kui 500 kinnipeetust

Moskva suurmeeleavaldustel peeti kinni näiteks endine Rahvavabaduse Partei (PARNAS) aseesimees Ilja Jašin, Saratovi poliitik Vjatšeslav Maltsev ja aktivist Mark Galperin.

"Meid viidi Butõrskoje rajooni siseasjade osakonda Rusthaveli tänaval. Meid on 22 inimest," ütles Jašin Interfaxile.

Liikumise Novaja Opozitsija juhttegelane Deniss Romanov ütles Interfaxile, et "Sündmuspaigalt saabuvate teadete kohaselt peeti hotelli Baltšug juures kinni Maltsev ja Galperin." Tema sõnutsi on nood praegu Presnja siseasjade osakonnas.

Avatud Venemaa pressiteenistusest öeldi, et Tveri tänaval peeti kinni nende koordinaator Maria Baronova ja kolm muud liiget.

Navalnõi korraldas märtsis üle kogu Venemaa - rohkem kui sajas linnas - samuti meeleavaldused Venemaa võimueliidi seas lokkava korruptsiooni vastu. Tänavatele saabus kümneid tuhandeid inimesi ning tegemist oli viimaste aastate kõige ulatuslikuma protestilainega, millest võttis osa ka palju noori, kes pole varem poliitiliselt aktiivsed olnud. Oluline ja uus nüanss oli ka see, et suuri meeleavaldusi toimus ka mujal kui Moskvas või Peterburis.

Võimud reageerisid mitmel pool meeleavaldustele jõumeetoditega ning näiteks pealinnas peeti kinni umbes 1000 inimest. Ka Navalnõi ise peeti kinni ja talle määrati kohtu poolt 15-päevane arest ja rahatrahv.

На Тверской уже и воронки, и отряды НКВД. pic.twitter.com/359E0l75G4 — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) June 12, 2017

Пункт пропуска на Тверскую со стороны Пушки. pic.twitter.com/9yTGPJkAkI — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) June 12, 2017

Уже 22к смотрят онлайн. Вот показывают Новосибирск, шествие против коррупции по набережной. https://t.co/VnyFSjL9Fl pic.twitter.com/ALBf1fmpYj — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) June 12, 2017

20 минут до старта митинга #ДимонОтветит в Красноярске, в Сквере Космонавтов pic.twitter.com/Jysea0GG0x — Ruslan Rudenko (@rslnrdnk) June 12, 2017

казаки не омон, они тут и пришибнутые, и бухие есть, так что сейчас прям страшно.



пытаются выгнать нас с поивокзальной#ТребуемОтветов pic.twitter.com/Ixeu7J3oRT — медовая булочка (@marichouette) June 12, 2017

Видео задержания стрелка из Кратово.



Ой, нет. Полицейские за школьниками гоняются. Отважно pic.twitter.com/jZwKaGihUd — Россиюшка Тудей (@RuToday) June 12, 2017

Барнаул, Хабаровск и Владивосток уже вышли на протест: скоро и остальная Россия подтянется pic.twitter.com/3z0DZB1gP7 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) June 12, 2017

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) 12. kesäkuuta 2017

В офисе ФБК выключили электричество, Навального задержали в подъезде дома.

Вы знаете, что делать.#ТребуемОтветов — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12. kesäkuuta 2017

Стрим перезапустили из резервной студииhttps://t.co/YUCFkvA2XB — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12. kesäkuuta 2017

Several teenage girls arrested in Petersburg just in the last few minutes pic.twitter.com/VBy0h0RkBK — max seddon (@maxseddon) June 12, 2017

Two people detained in Moscow for having toy ducks. #RussiaProtests https://t.co/JSnQeBt9Ig — X Soviet (@XSovietNews) June 12, 2017

Two more pictures of the "enemy of the regime" pic.twitter.com/HhLLmoITEz — Protest SPb (@ProtestSPb) June 12, 2017

Crowd cheers as some in line start chanting Putin's a thief, protestors in the crowd now outing themselves. pic.twitter.com/uvI9ySwZJ6 — Andrew Roth (@ARothWP) June 12, 2017

Tässä viedään nuorta mielenosoittajaa kolmen poliisin voimin Pietarin keskustassa. pic.twitter.com/QE3u2WjTDh — Antti Kuronen (@YLEKuronen) June 12, 2017

Tässä hyvä kuva Venäjän uudesta oppositiosta. Nuoriso kännyköiden kera. Kyltissä: 'Varkaan ei pidä istua Kremlissä'. #Pietari pic.twitter.com/Oz7hWkoQ0n — Antti Kuronen (@YLEKuronen) June 12, 2017

"Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta" nuoret miehet huutavat ja vilkuilevat, milloin poliisit tulevat noutamaan. pic.twitter.com/OlnBonR8ar — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) June 12, 2017

Nyt Moskovassa huudetaan aiemmin tänään pidätettyä Navalnyia vapaaksi. pic.twitter.com/Jv5ZETtie3 — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) June 12, 2017

Ilya Yashin: Maybe you could tell me the reason for my arrest? - I asked the officer. - Because you should celebrate Russia Day normally. https://t.co/e04zJnMwK4 — X Soviet (@XSovietNews) June 12, 2017

Breaking: Up to 400 people arrested in Moscow alone. Arrests still taking place, police with batons violently breaking up crowds. — Khodorkovsky Center (@mbk_center) June 12, 2017

This has only served to turn it into a march down the canal. Chants of "Putin is a thief!" pic.twitter.com/ekLn55nZg3 — max seddon (@maxseddon) June 12, 2017