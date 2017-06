Otseülekanne: Venemaal toimuvad Navalnõi toetajate meeleavaldused

Meeleavaldused leiavad aset päeval, millega tähistatakse 27 aasta möödumist Venemaa Föderatsiooni suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisest. Tegemist on tähtpäevaga, mida Nõukogude Liidu nostalgiat hindavate võimude poolt väga aktiivselt ei tähistata, vahendasid telekanal Dožd (otseblogi on leitav SIIN), Novaja Gazeta jt.

Otseülekanne:

Navalnõi korraldas märtsis üle kogu Venemaa - rohkem kui sajas linnas - samuti meeleavaldused Venemaa võimueliidi seas lokkava korruptsiooni vastu. Tänavatele saabus kümneid tuhandeid inimesi ning tegemist oli viimaste aastate kõige ulatuslikuma protestilainega, millest võttis osa ka palju noori, kes pole varem poliitiliselt aktiivsed olnud. Oluline ja uus nüanss oli ka see, et suuri meeleavaldusi toimus ka mujal kui Moskvas või Peterburis.

Võimud reageerisid mitmel pool meeleavaldustele jõumeetoditega ning näiteks pealinnas peeti kinni umbes 1000 inimest. Ka Navalnõi ise peeti kinni ja talle määrati kohtu poolt 15-päevane arest ja rahatrahv.

Esmaspäeval võib suurem vastasseis tekkida Moskvas, sest kesklinnas ei lubatud opositsioonimeelsetel koguneda ning võimude korraldusel peaks meeleavaldus toimuma Sahharovi prospektil. Navalnõi aga teatas pühapäeva õhtul, et meeleavaldajatel pole plaanis sellele käsule kuuletuda ning rongkäik on kavas korraldada mööda Tverskajat.

Moskva ürituse algusajaks on määratud kell 14, Kaug-Idas on aga juba meeleavaldused alanud ning näiteks Vladivostokis ja Blagoveštšenskis on politsei ka inimsi kinni pidanud.

