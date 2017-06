USA senatis on tekkimas kokkulepe Vene-sanktsioone karmistada

Politico teatel on praegusel hetkel peamiseks takistuseks veel see, et senaatorid pole veel jõudnud otsuseni, kui tugevaid meetmeid kasutusele võtta.

Demokraatliku Partei esindajad toetavad karmimat plaani, mille kohaselt saaks seadusega ära keelata ka võimaluse, et president Trump Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone leevendab. Vabariiklaste jaoks aga võib oma erakonna presidendi otsustuspädevuse piiramine osutuda liiga kaugele minevaks sammuks hoolimata sellest, et ka paljusid vabariiklasi häirib Trumpi suhtumine Venemaa-juurdlusse.

Edukas hääletus Venemaa karistamisega teemal oleks oluliseks võiduks senati vabariiklaste juhile Mitch McConnelile, kes on pikemat aega Moskvat kritiseerinud ning kes äsja nõustus siduma Venemaa sanktsioonide küsimuse Iraani sanktsioone puudutava eelnõuga. Kui aga kokkuleppele ei jõua, on senati demokraatide juht Chuck Schumer hoiatanud, et demokraadid võivad Iraani-eelnõu toetamisest loobuda.

"Iga kongressi liige, kes ei soovi Venemaad karistada selle eest, mis nad on teinud, on reetmas demokraatiat. Kui president ei allkirjasta Venemaa-karistamise eelnõud, reedab tema demokraatia," rõhutas vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

Senati välisasjade komitee juht, vabariiklane Bob Corker prognoosis eelmisel nädalal, et senat käib välja midagi, mis on Venemaa suhtes "tõeliselt jõuline" ning et sellel on väga parteideülene heakskiit.

Kuigi Trumpi administratsioon ilmselt ei rõõmusta senaatorite algatuse üle, pole Valge Maja sellel teemal veel seisukohta võtnud. Ühe senaatori sõnul võib läbirääkimistel osalenud Valge Maja esindajaid praeguse seisuga nimetada "vaikivateks osalejateks".