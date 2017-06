Salaalkoholi tarbimine oli eelmisel aastal tunamullusega samal tasemel

Uuringu järgi jäi salaalkoholi tarbimine aastases võrdluses sama, mis 2015. aastal ehk 1,4 miljonit liitrit, kuid kuna legaalse kange alkoholi siseriiklik müük ja tarbimine vähenesid, siis salaalkoholi osakaal kogu viinaturust kasvas natuke.

Salaalkoholi teadlikult ostjate ja tarbijate osakaal on kerges languses ehk aastaga on teadlikult salaalkoholi ostnud elanike osakaal langenud kolmelt protsendilt neljale protsendile.

"Peamiselt osteti illegaalset alkoholi odavama hinna tõttu, sest madalama hinnaklassi viinaga võrreldes oli salaviin viiendiku võrra odavam, kuid samas on kasvanud ka usaldusväärsus salaalkoholi müüjate vastu, mida saab seostada Lätist toodud alkoholi ostmisega tuttavate käest," ütles konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

Salasigarettide arv turul on jäänud samaks, kuid üldise suitsetamise vähenemise tõttu on nende osakaal turu kogu mahtu arvestades kasvanud.

Salasigarette oli eelmisel aastal teadlikult ostnud 16 protsenti suitsetajatest, aasta varem oli neid 11 protsenti.

"Välismaalt ostis teiste kaudu 2016. aastal sigarette viis protsenti suitsetajatest ja nende osakaal suurenes teist aastat. Kui seni oli sigarette hangitud kõige sagedamini Venemaalt, siis möödunud aastal käidi neid enim ostmas Lätist," selgitas Josing.

Maksu- ja tolliameti teabeosakonna juhataja Janek Leisi sõnul salasigarettide salaturu osakaal on tarbimise üldise languse tõttu pisut kasvanud ja alkoholi salaturg püsinud samal tasemel ning mõlema aktsiisikauba maksukahjud püsivad eelmiste aastatega sarnasel tasemel.

"Piirikaubanduse tõttu alkoholilt saamata jäävaks maksukahjuks on selle aasta viie kuuga 4,5-6 miljonit eurot, mis vastab ka eelarveprognoosis oodatule. Samas oleme arvestanud, et enne pühi on oodata n-ö piiripoodide külastuste kasvu, mistõttu hoiame sealsel olukorral silma peal. Seni on olnud piirmäära ületavaid koguseid aga väga vähe," lisas Leis.