Riigikogul tuleb järgmisel nädalal koguneda erakorralisele istungjärgule, sest muidu on võimalik, et valitsusliidu jaoks olulised eelnõud jääksid vastu võtmata.

Sel nädalal lõppevad riigikogu täiskogu korralised istungid, kuid kolmapäevaks on päevakorras juba 29 eelnõu. Nende seas on ka paljuvaieldud maksupaketi omad.

Neljapäeval lõpeb vastavalt riigikogu töö- ja kodukorra seadusele istung kell 13 ja kui opositsioon sooviks venitamistaktikat kasutada, siis seega ei õnnestuks kõiki eelnõusid lõpphääletusele panna.

Valitsuskoalitsioon leppis üle-eelmisel nädalal kokku maksupaketi muudatustes - Keskerakond, sotsiaaldemokraatlik erakond ning Isamaa- ja Res Publica Liit otsustasid loobuda kahest maksust ja taastada abikaasade ühisdeklaratsioonid.

Lisaks korralistele istungjärkudele võib valitsuse, presidendi või vähemalt 21 riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsuda erakorralisi istungjärke. Peale selle võib korralise istungjärgu ajal toimuda täiendavaid istungeid.

Maksuseaduse kobareelnõu toob kolmapäeval pika istungi

Riigikogus on kolmapäeval teisel lugemisel maksuseaduse kobareelnõu. Rahanduskomisjoni reformierakondlasest liige Aivar Sõerdi sõnul tuleb arvestada pika istungiga.Kolmapäeval läheb riigikogu suurde saali teisele lugemisele tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, magustatud joogi maksu seaduse eelnõu ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu ja tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu üle arutatakse ka teisipäevasel rahanduskomisjoni istungil.

Sõerd rääkis, et Reformierakonna fraktsioon ühtke nendest eelnõudest toetada ei kavatse.

"Loomulikult me ei toeta mitte ühtke nendest uute maksude sisse viimise eelnõudest ega ei toeta ka riigieelarve seaduse muutmist," sõnas Sõerd.

Sõerd rääkis, et Reformierakonna fraktsioon ei ole võtnud eesmärgiks kasutada venitamistaktikat, aga pika istungiga võiks arvestada küll, sest päevakord on pikk.

"Meil ei ole võetud eesmärgiks, et me hakkame istungit takistama, küll aga teisel lugemisel saavad kõik saadikud küsimusi esitada ja ka sõna võtta. Neid parlamentaarse protseduurika raamistikus olemas olevaid võimalusi me kasutame," ütles Sõerd.