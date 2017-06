Arstid võivad meili teel patsientidele nõu anda ka edaspidi

Tuleva aasta mais hakkab kehtima Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus. Perearstikeskustel on tekkinud mure, et uus üldmäärus ei luba enam patsientidele meili teel terviseinfot edastada.

On üsna tavapärane, et patsient helistab retsepti pikendamiseks perearstile või palub kiiresti meili teel konsultatsiooni. 2018. aasta maist kehtima hakkav Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus on paljud perearstid ärevaks teinud, sest osa neist on tõlgendanud uut määrust nii, justkui keelaks see patsiendi e-kirjadele vastamise.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu sõnul ei hakka üldmäärus kuidagi reguleerima seda, kuidas perearst patsiendiga suhtleb. Küll aga jääb andmetöötlejale ka uue üldmäärusega kohustus isikuandmeid hoolega hoida ehk siis arstile või pereõele jääb kohustus hinnata, ega väljaantav info pole tavapärases elektronkirjavahetuses mainimiseks liiga tundlik.

"See on alati nüüd konkreetse olukorra küsimus. Seda, mida patsient perearstile kirjutab, seda ei saa kuidagi piirata. Mida perearst nüüd välja annab - kas see on nö lihtkiri, sinn läheb juurde mingisugune väga tundlik haiguslugu -, siis võib ju kaaluda, et äkki oleks parem krüpteerida või vastata mingil teisel kanalil või kontrollida üle, kas see on ikka õige e-posti aadress, aga otse sellist piirangut kindlasti ei ole ega tule. Neid olukordi on elus erinevaid ja üldiselt on inimestel olemas terve mõistus, mida saab kasutada," selgitas Peep ERR-ile.

Perearstide seltsi juht Diana Ingerainen ütleb, et paljud patsiendid peavad meili teel suhtlemist kõige mugavamaks ja ajasäästlikumaks. Samas peab arst meilile vastates arvestama sellega kaasneva vastutusega.

"Kui patsient enda andmetega midagi teeb, siis on see vastutus temal, aga kui tervishoiutöötaja tema andmetega tegeleb, siis kohe tekib see vastutus ja kohustus tervishoiutöötajale ja tema peab teadma, et ta tegelikult ei tohi edastada neid andmeid meilitsi," kommenteeris Ingerainen, kutsudes arste üles eelistama terviseandmete edastamiseks turvalisemaid keskkondi - tervise infosüsteem, kuhu igaüks saab patsiendiportaali kaudu sisse, samuti võib kasutada krüpteeritud kanaleid nagu e-perearstikeskus.