NATO õhuväejuhatuse ülem külastas Ämari lennubaasi

"Eesti õhuruum on osa NATO ühisest õhuruumist ning Eesti õhuvägi on orgaaniline osa NATO integreeritud õhu- ja raketikaitse süsteemist. NATO õhuväejuhatuse ülema visiit Ämari lennubaasi on märgiks sellest, et NATO õhuvägi tervikuna panustab rahu ja stabiilsuse säilitamisesse meie piirkonnas," ütles õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien, kelle sõnul on kindral Wolters ühtlasi Ameerika Ühendriikide õhuväe ülem Euroopas ja Aafrikas, mis omakorda räägib sellest, et Ühendriikide jaoks on jätkuvalt oluline tugevdada Euroopa julgeolekut.

Ameerika Ühendriikide õhujõudude koosseisus teenib Euroopas ja Aafrikas üle 35 000 õhuväelase, keda saab kasutada ka NATO operatsioonidel. NATO õhuväejuhatus paikneb Ramsteini lennubaasis Saksamaal ning selle ülem allub NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Curtis M. Scaparrottile.

Väejuhatuses teenivad erinevate NATO liikmesriikide esindajad, sealhulgas Eesti õhuväe ohvitserid ja allohvitserid. Õhuväejuhatuse ülem vastutab kõigi NATO liikmesriikide õhu- ja raketikaitse eest.

Kindral Wolters alustas ohvitserikarjääri Ameerika Ühendriikide õhuväes 1982. aastal. Ta on olnud erinevate lahingulennukite, sealhulgas hävitaja F-15 piloot, samuti on ta teeninud mitmesuguste lennuüksuste ülema ning staabiohvitserina. Kindral Wolters on osalenud mitmetes lahinguoperatsioonides.