Terras kohtus Roomas Itaalia kaitseväe juhatajaga

"Itaalia on Vahemere julgeoleku tagamisel üks võtmeriikidest. Koostöö Eestiga on märk sellest, et liitlaste vahel on ühine arusaam julgeolekuohtudest," ütles kindral Terras, kelle sõnul on oluline, et Euroopa liitlased, kes on otseselt ja igapäevaselt lõunast tuleneva surve all, tunneks sarnast tuge nagu Eesti on tundnud oma julgeolekumurede puhul.

Kindral Terras külastas ka Roomas asuva Euroopa Liidu missiooni EUNAVFOR Med/Sophia peastaapi ja Itaalia ühendoperatsioonide staapi, kus arutati Euroopa Liidu piraatluse vastase tegevuse üksikasju. Eesti suurendab tänavu suvel oma panust EUNAVFOR missioonil ja saadab seal seni teeninud logistikaohvitserile lisaks veel ühe ohvitseri.

Itaalia kaitseväe juhataja kindral Graziano annetas kindral Terrasele Itaalia kindralstaabi teenetemedali tema panuse eest riikidevahelisse kaitsekoostöösse.

Itaalia on üks Tallinnas 2008. loodud NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse asutajariikidest.