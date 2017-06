Kaubamaja uus hoone on 10-korruseline korterite ja büroodega maamärk

Kaubamaja A- ja B-korpuse ajaloolised hooned lammutatakse etapiti ja asemele ehitatakse uued, kaasaegse kauplemiskeskkonna vajadustele vastavad majad, mis toob endaga kaasa kõrgemad ja avaramad ruumid ning senisega võrreldes 2,5 korda rohkem ruumi, kokku 43 200 m2.

Lisaks kauplemispinnale soovib omanik näha uues hoones nii bürooruume kui kortereid ning maa-alusel korrusel parklat. Kaubamaja kauplemisruumid rajatakse kuni viienda korruseni, bürooruumid ulatuvad 4.-8. korruseni ning 9.-10. korrusele ehitatakse korterid. Parkla rajatakse maa alla kolmele korrusele, toidumaailm jääb maa-alusele korrusele nagu seni.

Kaubamaja ümberehitusplaanid tingis rahulolematus praeguste ajalooliste hoonetega, mida on aegade jooksul korduvalt ümber kujundatud, ent mis enamaks võimalusi ei paku. Praegune Rävala pst 6 hoone ei vasta omaniku hinnangul kaasaegse kesklinna büroohoone ootustele avaruse, ruumiplaneeringu muudetavuse, parkimiskorralduse ega paljude muude omaduste osas, mille tõttu on 2013. aastal kehtestatud detailplaneeringuga soovitatud hoone lammutada.

Vastavalt lähteülsandele peavad uues ehitises eristuma selgelt Kaubamaja ja büroohoone fassaadid, rõhutades hoone osade erinevaid funktsionaalsusi. Arhitektid peavad vältima tumma passiivset seina esimese korruse tänavatasandil, eesmärgiks on inimestega suhtlevad frondid, vitriinaknad ja muud klaaspinnad. Kaubamaja tänava poolsel küljel ja võimalusel ka Rävala tänava poolsel küljel võib ette näha võimalikud väikeärid hooajalise tänavale laienemise võimalusega.

Ohtralt kohvikuid

Praegu puuduvad Kaubamajas parkimisvõimalused. Uues hoones asenduvad trepid mahukate liftide ja eskalaatoritega, et tagada kiire ja hõlbus liikumine ka lapsevankriga liikujatele ja liikumispuudega inimestele.

Uus hoone annab võimaluse korraldada kultuurisündmusi, näitusi ja muid üritusi. Mahukamad ruumid võimaldavad korraldada koostööprojekte ja tuua senisest enam esile Eesti disainerite loomingut.

Muuhulgas soovib Tallinna Kaubamaja näha uues hoones naistemaailmas kohvikut, meestemaailmas kohvikut ja baari, lastemaailmas kohvikut ja jäätisebaari, kingamaailmas kingseppa ja kingadisainerit, toidumaailmas pagariäri ja apteeki.

Kõige esinduslikum külg, kuhu jääb tulevikus Kaubamaja peasissepääs, on Rävala puiestee poolne fassaad.

Hoone ehitatakse etapiliselt: esmalt läheb ümberehitusele 1973. aastast pärit hoone ning ehitatakse täis siseõu, rajatakse bürood ja korterid, seejärel lammutatakse 1960. aastal valminud korpus ning ehitatakse selle asemele uus hoone.

Muinsuskaitseamet on seisukohal, et Gonsiori tänava vaatekoridor tuleb tulevikus taasavada. Kaubamaja Viru Keskusega ühendav galerii ei kuulu Tallinna Kaubamajale, seega uus lahendus peab arvestama nii võimalusega, et galerii tulevikus säilib kui ka sellega, et see kaob.

Arhitektuurikonkurss, mis kuulutati välja 12. juunil, lõppeb 21. septembril ja võitja, kelle lahenduse alusel ehitama hakatakse, selgub 8. novembril. Kaubamaja uus kompleks peaks valmima viie kuni seitsme aasta pärast.