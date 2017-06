Ratas tahab Keskerakonna kriminaalasjas kokkuleppemenetlust

Milline on Keskerakonna strateegia, kas minnakse kokkuleppele?

Ma olen seda ka enne välja öelnud, et kindlasti Keskerakonna soov ei ole kohtus olla ja kui on võimalik leppida kokku, siis tuleb kokku leppida. Keskerakond ei peaks kohtus käima.

Lähete kokkuleppele?

Seda ei ole meile veel pakutud.

Kuidas te arvate, see mõjutab valimistulemusi kohalikel valimistel?

Kindlasti kohtus käimine ei mõjuta kuidagi positiivselt valimistulemusi.

Mis te aravte sellest, kui Edgar Savisaar kandideeriks sügisestel valimistel?

Ma arvan, et see on väga tugev tema isiklik otsus.

Kui te esitlesite Taavi Aasa Tallinna linnapea kandidaadina, siis te ütlesite, et Tallinna linna on hästi juhitud. Kas te endiselt arvate seda, kui linnapea on saanud süüdistuse, nüüd on saanud abilinnapea kahtlustuse, volikogu esimees süüdistuse?

Taavi Aasa poolt on Tallinna linn väga hästi juhitud, 95% linnaelanikest hindab Taavi Aasa ja tema meeskonda.

Tema alluvuses on ikkagi väga palju korruptiivseid juhtumeid...

Taavi Aas ei ole minu teada ei üheski juhtumis süüdistatav ega kahtlustatav.