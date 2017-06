Senine peasekretär Jaak Aab on tänasest riigihalduse minister.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Mihhail Korb on töötanud 15 aastat erakonna heaks, juhtides erinevaid piirkondlikke organisatsioone, kuulunud erakonna juhatusse ning omandanud peasekretäri ametiks vajalikud kogemused.

„Mihhail Korb on ennast nii ministrina kui ka erakonnas tõestanud väga võimeka organisaatorina ning erakonna liikmed hindavad Korbi tööd väga kõrgelt,“ rääkis Ratas.

Korb ise lausus, et Keskerakond on ainuke erakond, mis seisab nii eesti- kui ka venekeelsete valijate eest. „Minu eesmärk peasekretärina on, et Eesti vanim ja väärikaim erakond tõstaks ühiskonnas oma laiapõhjalist toetust veelgi."