Poola võimud peavad Trumpi visiiti tohutuks eduks

Valge Maja teatas reedel, et Trump külastab enne G20 tippkohtumist Hamburgis 6. juulil Poolat ning lisas, et visiidi eesmärk on "kinnitada Washingtoni vankumatut pühendumist ühele meie kõige lähemale liitlasele Euroopas".

Trumpi visiit suurendab peaminister Beata Szydlo valitsuse kaalu, mis on Euroopa Liidus kohturfeformi ja sisserändajate vastuvõtmisest keeldumise tõttu üha enam marginaliseerunud.

Kaitseminister Antoni Macierewicz nimetas pühapäeval Trumpi visiiti "Poola diplomaatia tohutuks eduks" ja "hiigelsündmuseks, mis näitab, kuidas on Poola positsioon geopoliitikas muutunud alates tema Seaduse ja Õigluse partei võimuletulekust 2015. aastal.