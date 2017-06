Riik toetab miljoni euroga ettevõtjate liitumist tehnovõrkudega

Loodavas võrkudega liitumise programmis saab toetust taotleda üle-eestiliselt, välja arvatud Tallinnas koos ümbritsevate valdadega ning Tartus.

Toetuse minimaalne omafinantseering on 40 protsenti ning toetuse summa on 5000–100 000 eurot. Üks ettevõtja saab toetust taotleda ka kombineerituna erinevate võrkudega liitumiseks, tingimusel, et toetuse kogusumma ei ületa 100 000 eurot ega 60 protsenti projektide kogumaksumusest. Toetust saab taotleda nii alustav kui tegutsev ettevõtja.

Toetusmeedet rakendab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Programmi eelarve selleks aastaks on miljon eurot.

Eelmisel aastal viidi läbi pilootprogramm elektrivõrkudega liitumise toetamiseks Ida-Virumaal, Põlva-, Valga- ja Võrumaal.

Pilootprogrammi raames laekus seitse toetustaotlust, millest rahuldati viis, kogusummas 112 000 eurot.

Toetust said toona Põlvamaa ettevõte OÜ Alcantra, OÜ Pargi puukoda Võrumaal, Arke Lihatööstus AS Põlvamaal, Estopuit OÜ Põlvamaal ja OÜ Well Tehnoloogia Ida-Virumaal. Toetuse summad jäid 5000–50 000 eurot vahele, omafinantseering pidi projektist moodustama vähemalt 50 protsenti.