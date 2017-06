Edgar Savisaar ilmus teist päeva kohtu ette

Savisaare (67) kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi taotlusel andis ekspertiisi kohta kohtule selgitusi ekspertkomisjoni juht Marika Väli.

Ekspert: Savisaart saab puhkepausidega üle kuulata

33 aastat kohtuarstina ametis olnud Marika Väli sõnul leiab komisjon, et Savisaar võib olla ülekuulatav järjest umbes 45 minutit kuni üks tund ja siis võib teha vajadusel pausi, näiteks 30 minutit.

"Savisaar saab kohtule öelda, kui ta on väsinud," märkis ekspert ja lisas, et Savisaare kuulamise aeg võib ka 1,5 tundi olla, kui viimane sellega ise nõus on.

Väli sõnul on komisjoni antud ajavahemik Savisaare ütluste kuulamiseks soovitatav orientiir, millest kohus võiks lähtuda.

"Komisjon pidas aktis silmas just konkreetselt Edgar Savisaare küsitlemise aega, mitte kogu kohtupidamise aega," tõdes ta.

Väli märkis, et kõik Savisaarele hinnanguid andnud arstid on kinnitanud, et patsient on stabiilne ja pole kahtlust tema võimest aru saada kohtuistungitel toimuvast.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs märkis seepeale, et ta julgeb selles kahelda, et Savisaar saaks kuus tundi järjest protseassil osaleda.

"Olen Edgar Savisaarega selle kriminaalasja raames väga pikalt koos töötanud ja mul on väga raske teiega nõustuda," ütles Nääs.

Väli sõnul väsib iga inimene pärast kuut tundi. "Info vastuvõtmine võib langeda, kuid mitte oluliselt. Ta on võimeline adekvaatselt onfot vastu võtma, on komisjoni seisukoht," kinnitas Väli.

Eksperdi sõnul on Savisaar ehk ekspertiisialune ise öelnud, et tal on probleeme lühiajalise mäluga.

Väli toonitas, et komisjon vastas aktis küsimustele, mis määrusega ekspertiisile olid pandud. "Komisjon ei tegele enustamisega," ütles ta.

"Komisjon ei lahendanud Edgar Savisaare raviküsimust, selleks on tema raviarst. Igale patsiendile määrab ravi tema kindel raviarst," märkis Väli.

Samas soovitas ekspert siiski võimalusel kaasata kohtuprotsessile kas kiirabarst või erakorralise meditsiini arst ja ka elustamisvahendid.

Kui Savisaare kaitsja tõi esile, et Savisaare vaimne tervis oli 2015. aastal jala amputeerimise järel halb, ja seda kinnitavad ka arstide toonased märkmed, siis Väli rõhutas, et Savisaare haiguslooga kokku puutunud arstid ei ole hiljem enam patsiendi vaimsetele probleemidele viidanud.

"Muidugi on Saviaare vaimsed võimed vähenenud, kuid mitte mahus, mis ei võimaldaks tal kohtuistungitel osaleda," lisas Väli.

Publikut pole palju

Kohtuprotsessi publik oli võrreldes teiste kõmuliste kohtuasjadega tagasihoidlik - kohtumaja suurimas saalis oli huvilisi 40, neist kaks kolmandikku ajakirjanikud.

See, et Savisaarel tuleb kohtu ette astuda, sai lõplikult selgeks juuni alguseks, kui kohtuarstlik ekspertiis leidis, et ametist tagandatud Tallinna linnapea on vaatamata oma kehvale tervisele siiski suuteline kohtuprotsessil osalema.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, ametiisikuna ja grupis, samuti neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises. Keskerakond on süüdistuse saanud juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg (55), Alexander Kofkin (76), Hillar Teder (54) ja Vello Kunman (65).

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot (68) süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani (64), samuti peab kohtu ette astuma Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser (37).

Seitsme ametiisiku suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse aluse puudumise tõttu, kuna ametnike tegevus ei olnud kantud tahtlusest omastada linna vara erakonnale ega sellega seotud inimestele.