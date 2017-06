Riigikogu täiskogu päevakorras on teisipäeval eelnõu, mille kohaselt peab üleriigilises valimisnimekirjas olema esimese 20 kandidaadi hulgas mehi ja naisi võrdselt. Eelnõu on päevakorras viimase punktina, kuid eeldatavasti jõuab parlament seda arutada. Põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku seadusemuudatus tagasi lükata.