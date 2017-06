RKAS müüs Tartus kinnistu soodsalt Erki Möldrile

Riik müüs endised põllumajandusameti Tartu osakonna ruumid maha nii, et ostuvõimalusest sai teada ainult EAS-i nõukogu juht Erki Mölder. Ülejäänud ostuhuvilised kuulsid tehingust alles tagantjärele. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teatel on kõik korrektne.

Läinud aastal, mil Tartus Kooli tänaval asuvad ruumid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi portfelli olid jõudnud, uuris sama maja korteriomanik Indrek Miliste, mis neist ruumidest edasi saab, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Selle objekti haldur ütles, et ilmselt lähevad nad müüki, aga ei tea millal. Et mul endal oli pinda juurde vaja, siis oli selgelt huvi seda võimalusel osta. Jutt oli see, et riigi vara müüakse kõik oksjonil. Jäin siis ootama, et millal see oksjon tuleb, et võimalusel osaleda," meenutas Miliste.

Majas on viis korterit ja ostuhuvilisi oli vähemalt kahes korteris.

"Läinud aasta lõpus oli halduriga kontakt, kus ta ültles, et kuskil detsembris otsustatakse see, mis objektist saab ja 2017. aasta alguses läheb müügiks. Ma ütlesin, et andke siis mulle ka teada, millal oksjon toimub," lisas ta.

Mingit oksjoni siiski ei toimunud. Selle asemel helistas RKAS-i esindaja hoopis EAS-i nõukogu esimehele Erki Mölderile.

"Minuga võttis selle aasta alguses ühendust RKASi poolt volitatud firma Pindi Kinnisvara, uuris, kas ma oleksin sellisest projektist või objektist huvitatud ja nii ma selle kinnistu omanikuks saingi," selgitas Erki Mölder.

Märtsi alguses müüski RKAS endised põllumajandusameti ruumid koos sinnakuuluva garaaži ja kuuripinnaga Mölderi osaühingule E9 Varad. Mölder maksis 140 000 eurot ja soovib endistest kontoriruumidest korterid ehitada.

RKAS-i kinnisvaraportfelli analüüsiosakonna juhataja Kaido Kangur räägib, et kui kinnistu väärtus jääb alla 150 000 euro, võib selle müümiseks kasutada maakleri abi. Kuna 2015. aastal olid Pindi Kinnisvara hindajad öelnud, et hooneosa maksab 138 000 eurot, siis selle aasta alguses sai seesama riigifirmaga lepingu teinud Pindi Kinnisvara endale ka müügiõiguse.

"Teatud objektide puhul, kui me räägime näiteks Tallinnast, kus on väga aktiivne kinnisvaraturg, kus huvi võib olla suurem, siis on analüüsi poole pealt asi lihtne. Antud juhul, Tartu objektiga võiski meil jääda see arvamus, et meil on parim viis müüa see läbi kinnisvarabüroo," selgitas Kangur.

Samas oli ju ka Tartus huvilisi rohkem ja ega siinne kinnisvaraturg Tallinnale palju alla jää.

"Ütleme siis jah, et see aktiivsus on turu mõttes tuntav, aga ka kinnisvarabürool on võimalik müüa edukalt. Me teame näiteid, kus ka mitmete garaažide suhtes nad korraldasid ise enampakkumised, kus mitmete huviliste tulemusel ka hinnad tõusid. Et antud hetkel, jah, ostja leiti oma enda kliendibaasist," vastas Kangur.

RKAS võis otsustada, et laseb maja müüa kinnisvarabürool, kinnisvarabüroo võis otsustada, et ei räägi sellest teistele vaid helistab otse Erki Mölderile. Aga kuidas see läheb kokku RKAS-i ühe põhimõttega, saada riigi vara eest võimalikult head hinda? Järgmine kord maaklerteenust hankides peaks partnerile seadma teistsugused tingimused, tõdeb Kaido Kangur.

"Et võimalikult laialt ja rohkemalt pakkuda. Kui on ka otse olemas meil klient, siis reageerimiseks tuleb jätta aeg, sest ei ole ka välistatud, et turu peal võib tekkida huvi," ütles Kangur veel.