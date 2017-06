Intervjuu: keskkonnaministri sõnul vajab Reidi tee paremat lahendust

Millise hinnangu annate Marko Pomerantsi tööle keskkonnaministrina?

Marko Pomerants on teinud väga head tööd.

Mida peate kõige põletavamaks teemaks, millega keskkonnaministeeriumis kiiresti edasi tegelema hakkate?

Kodumaiste teemade kõrval tuleb kiirkorras Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemad selgeks teha.

Tuleb leida lahendus looduskaitseliste piirangutega kinnistute riigile ostmise kiirendamiseks. Samuti tuleb edasi tegeleda vanarehvide kogumise ja käitlemise probleemiga.

Kas peate õigeks metsaseaduse muudatusi? Kas teie hinnangul raiutakse Eestis liiga palju metsa?

Metsaseaduse muutmisel on pikalt otsitud tasakaalu eri osapoolte vahel. Saavutatud kompromiss on hea. Arvandmed näitavad, et Eestis on praegu metsa rohkem kui kunagi varem viimase saja aasta jooksul.

Milline on teie seisukoht seoses Reidi teega?

Linnavalitsus peab leidma Russalka ristmiku osas parema lahenduse.

Mida arvate tselluloositehase võimalikust rajamisest Emajõe kaldale?

Tselluloositehase rajamine oleks Eesti majanduse kasvamiseks kindlasti hea. Samas, õige pea läbi viidav keskkonnamõju strateegiline hindamine peab andma vastused neile küsimustele, mis puudutavad säärase tehase mõju keskkonnale. Seejärel saab täpsemalt hinnata sellise tehase sobivust Emajõe kaldale.

Rahandusministeerium saatis mõned nädalad tagasi laiali pressiteate, milles tõi esile, et toonane riigihalduse minister Mihhail Korb soovib keskkonnatasudest laekuvatest vahenditest suunata tulevast aastast 20 miljonit eurot aastas Ida-Virumaa programmi. Kas peate keskkonnatasude Ida-Virumaale tagasi viimist vajalikuks?

Ettevõtete makstud keskkonnatasud laekuvad kohalikele omavalitsustele, keskkonnainvesteeringute keskuse eelarvesse ja riigieelarvesse. Suur osa sellest rahast on ka täna kasutuses Ida-Virumaal. Selle raha positiivset mõju on mitme Ida-Viru omavalitsuse puhul silmaga näha.

Olen olnud esimese Ida-Viru tegevuskava esitaja valitsusele ja selle kava eesmärk on algusest peale olnud mõnevõrra teistsugune.

Keskkonnaeesmärkide saavutamine ja Ida-Viru tegevuskava on eri asjad.