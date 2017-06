Müncheni raudteejaama tulistamises sai mitu inimest vigastada

Vahejuhtum leidis aset Unterföhringi metroojaamas, kui politsei kontrollis reisijate dokumente.

Müncheni politsei teatas Twitteris, et vigastatuid on mitmeid ja üks naispolitseiametnik sai raskelt vigastada. Ründaja peeti sündmuskohal kinni.

Politsei kinnitas seejuures, et ründaja ei tegutsenud usulistel või poliitilistel kaalutlustel ning juhtunut ei käsitleta terrorirünnakuna.

