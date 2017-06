Reformierakond ei plaani riigikogu istungil juntima hakata

Reformierakond ei ole huvitatud riigikogu kolmapäevase istungi venitamisest, mil maksupakett on teisel lugemisel, kinnitas fraktsioonijuht Hanno Pevkur.

"Aga meie huvi on seista vastu valitsusliidu soovile riigi võlakoorma järsuks kasvatamiseks, üle jõu elamiseks ja uute maksude kehtestamiseks," ütles Pevkur ERR-ile.

Partei esimees selgitas, et seetõttu tegi fraktsioon esmaspäeval ettepaneku muuta istungi päevakorda, et valitsuse soovitud maksutõususid arutataks varem, mitte viimaste punktidena, nagu koalitsioon praegu päevakorra on koostanud.

"Selline päevakorra koostamine, kus päevakord planeeritakse väga pikaks ning Eesti riiki ja rahvast nii oluliselt mõjutavad eelnõud pannakse päevakorra viimasteks punktideks, on valitsusliidu teadlikult valitud taktika, et jätta arutelu öötundidesse," hindas fraktsioonijuht.

"Me kindlasti juhime avalikkuse ja valitsuse tähelepanu suurtele vigadele, mida nad praegu teevad, aga lihtsalt venitamine venitamise pärast ei ole meil plaanis," kinnitas ta.