Ekspress Grupi üldkoosolek kinnitas juhatuse kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt mullusest 4,4 miljoni eurosest puhaskasumist läheb aktsionäridele dividendideks kuus senti aktsia kohta. Kohustuslik reservkapital suureneb 220 000 euro võrra ning ülejäänud 2,4 miljonit eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse, teatas ettevõte börsile.

Ekspress Grupi kasumi jaotamises on õigus osaleda aktsionäridel, kes on seisuga 29. juuni seisuga kantud AS Ekspress Grupp aktionäride nimekirja.

Dividendide väljamaksmine toimub 6. juulil.

Samuti väljastab Ekspress Grupp 1 300 000 aktsiaoptsiooni, mille alusel saadavad aktsiad antakse juhtivtöötajatele üle tasuta. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts aktsiad ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse avalikustamisest, kokku kuni 1 300 000 aktsiat.