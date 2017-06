Riigikogu lükkas "triibuliste nimekirjade" eelnõu tagasi

Eelnõu tagasilükkamist toetas 48 saadikut, vastu hääletas 16, erapooletuks jäi üks riigikogu liige.

Põhiseaduskomisjonis eelnõu eest vastutavaks liikmeks määratud Mart Nutt ütles ERR-ile, et enamus komisjoni liikmeid jäi möödunud nädala neljapäeval toimunud istungil seisukohale, mille kohaselt seadust poleks tarvis.

"Leiti, et võrdõiguslikkust tuleb tagada muude meetmetega, mitte seaduse ja selle alusel kehtestatud kvootidega," sõnas Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Nutt. Ta lisas, et nendes riikides, sealhulgas Põhjamaades, kus naised on poliitikas enam esindatud, taolisi kvoote pole.

See on Nuti sõnul aga riikides, kus võrdõiguslikkusega ja demokraatiaga on tõsiseid probleeme.

Eelnõu kohaselt pidanuks üleriigilises valimisnimekirjas olema esimese 20 kandidaadi hulgas mehi ja naisi võrdselt.

Mikko ütles, et nimekirja 20 esimese nime puhul peab järgima "triibulist" põhimõtet. See tähendab, et mees- ja naissoost kandidaadid peavad olema nimekirjas vaheldumisi.

"Arvan, et see väärt põhimõte peab vormuma seaduseks, mis oleks kohustuslik kõikidele erakondadele. Eranditult," ütles Mikko.

Mikko algatatud seaduseelnõule andsid allkirjad ka oma toetuse ka tema erakonnakaaslased Hardi Volmer, Tanel Talve, Toomas Jürgenstein, Liisa Oviir, Heljo Pikhof, Kalvi Kõva, Inara Luigas, Barbi Pilvre ja Eiki Nestor ning Keskerakonna liikmed Toomas Vitsut. Jaanus Karilaid, Erki Savisaar ja Dmitri Dmitrjev.