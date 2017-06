Põlissoomlaste parlamendifraktsioon lagunes, enamus lahkus eesotsas Soiniga

Uues fraktsioonis on kõik erakonna praegused ministrid – välisminister Timo Soini, tööminister Jari Lindström, kaitseminister Jussi Niinistö, Euroopa asjade minister Sampo Terho ning sotsiaal- ja tervishoiuminister Pirkko Mattila – ning parlamendi esimees Maria Lohela.

Uue fraktsiooni juhi, põlissoomlaste saadiku Simon Elo sõnul on loodavas fraktsioonis 22 põlissoomlaste parlamendisaadikut, kirjutab rahvusringhääling Yle. Elo sõnul on võimalik, et enne järgmisi valimisi moodustatakse uus erakond.

Erakonnal on parlamendis 37 mandaati, seega lahkus põlissoomlaste senisest fraktsioonist enamus selle liikmetest.

Uudisteagentuuri STT sõnul pakub uus fraktsioon peaminister Juha Sipiläle koostöö jätkamist tsentristliku maapartei Keskusta ja paremtsentristliku Kokoomusega kehtiva koalitsioonileppe alusel.

Laguneda ähvardava valitsuse peaminister Sipilä kohtub teisipäeval president Sauli Niinistöga. Kohtumine algab kell 15 ning oodatakse, et peaminister esitab riigipeale taotluse valitsus laiali saata.

Praegu veel ametis oleva valitsuse moodustavad Keskusta, Kokoomus ja Põlissoomlased. Skandaalse, muu hulgas vaenu õhutamises riigikohtus süüdi mõistetud Jussi Halla-aho valimine põlissoomlaste juhiks vallandas Soomes valitsuskriisi, kuna Keskusta ja Kokoomus keeldusid Halla-aho juhitud parteiga samas valitsuses jätkamast.

Kokoomuse juht Petteri Orpo tervitas 22 põlissoomlase tänast otsust oma senisest fraktsioonist irduda. Ta märkis ka, et uus olukord pakub uusi võimalusi enamvalitsuse moodustamiseks.

„Jõuline lahtirebimine Halla-aho Põlissoomlastest. Ma aimasin, et lahkujaid leidub, aga nende hulk ja lahkumisviis on jahmatavad. Julge, austust väärt otsust,“ kirjutas Orpo Twitteris.