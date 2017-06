Põlissoomlaste parlamendifraktsioon lõhki, Soome valitsus ei astugi tagasi

Soome välisminister Timo Soini, teised põlissoomlastest ministrid ja hulk parlamendisaadikuid moodustavad uue fraktsiooni nimega Uus valik. Peaminister Juha Sipilä teatas seepeale, et valitsus ei astugi tagasi.

Uude fraktsiooni kuuluvad kõik erakonna praegused ministrid – välisminister Timo Soini, tööminister Jari Lindström, kaitseminister Jussi Niinistö, Euroopa asjade minister Sampo Terho ning sotsiaal- ja tervishoiuminister Pirkko Mattila – ning parlamendi esimees Maria Lohela.

Uus fraktsioon pakkus peaminister Juha Sipiläle koostöö jätkamist tsentristliku maapartei Keskusta ja paremtsentristliku Kokoomusega kehtiva koalitsioonileppe alusel. Sipilä jättis seepeale ära tänaseks planeeritud kohtumise presidendiga ning teatas, et valitsus ei astugi tagasi, vaid jätkab endises koosseisus.

Uude fraktsiooni läks üle 22 põlissoomlaste parlamendisaadikut 37-st. Koos nendega on Keskustal ja Kokoomusel 200-liikmelises parlamendis 108 kohta.

Skandaalse, muu hulgas vaenu õhutamises riigikohtus süüdi mõistetud Jussi Halla-aho laupäevane valimine põlissoomlaste juhiks vallandas Soomes valitsuskriisi, kuna Keskusta ja Kokoomus keeldusid Halla-aho juhitud parteiga samas valitsuses jätkamast.

Ka põlissoomlaste senisest fraktsioonist irdunud poliitikud märkisid täna, et otsuse põhjustas arusaam, et erakond pole enam see, mille nimel nad olid seni töötanud.

„Kui ma läksin Jyväskylässe [parteikongressile], oli mul veel poliitiline kodu. Laupäeval enam ei olnud,“ tõdes tööminister Jari Lindström Ylele.

Kokoomuse juht Petteri Orpo tervitas 22 põlissoomlase tänast otsust oma senisest fraktsioonist irduda.

„Jõuline lahtirebimine Halla-aho Põlissoomlastest. Ma aimasin, et lahkujaid leidub, aga nende hulk ja lahkumisviis on jahmatavad. Julge, austust väärt otsus,“ kirjutas Orpo Twitteris.

Voimakas irtiotto Halla-ahon PS:sta. Aavistelin että lähtijöitä on, mutta tapa ja määrä hätkähdyttää. Kunnioitettava ja rohkea päätös. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 13. kesäkuuta 2017

Põlissoomlaste erakonna juht Jussi Halla-aho kommenteeris põlissoomlaste lagunemist, nimetades lahkunuid muu hulgas „ministrikohtade ja muude hüvedega teiste erakondade teenistusse ostetuteks“. Ta oskas oma sõnul oodata üksikute parlamendi liikmete lahkumist põlissoomlaste hulgast, aga mitte massilist pereheitmist.

Uue fraktsiooni juht on põlissoomlaste parlamendisaadik Simon Elo. Elo sõnul on võimalik, et enne järgmisi valimisi moodustatakse uus erakond.