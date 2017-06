Euroopa Komisjon tegi läinud reedel vastuolulise otsuse, mitte hakata vastu Gazpromile Nordstream 2 ehitamise osas. Poola, Balti riigid ja teised maad, kaasa arvatud Taani, on seisukohal, et Nord stream 2 suurendab veelgi Euroopa Liidu sõltuvust vene gaasist ja on olnud gaasijuhtme ehitamise vastu. Küsisime Eesti suursaadikult Poolas Harri Tiidolt, kuidas Poolas suhtutakse kujunenud olukorda