Seeder: ma loodan, et Tõniste aitab uurimisele kaasa

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et loodab, et rahandusminister Toomas Tõniste aitab PRIA rahade pettuse juhtumis uurimisorganite tegevusele igati kaasa.

"Mina loodan, et uurimisorganid ja kohus on need, kes uurivad tõe välja ja langetavad ka õiglased otsused. Eelõige tuleb sellele kaasa aidata. Ma loodan, et Toomas Tõniste aitab igati kaasa sellele, et uurimine oleks põhjalik, aus ja selgitaks välja kogu tõe," ütles Seeder.

"Kuigi rahandusministeeriumi roll ei ole just väga suur selles protsessis. Põhilist järelevalvet PRIA rahade kasutamise üle peab PRIA ise ja seejärel Euroopa Komisjon. Kuna PRIA raha on suurel määral Euroopa Liidu eelarve raha, siis ka Euroopa Komisjon teostab suurel määral järelevalvet selle üle," lisas Seeder.

Seeder leidis, et see ei ole küll koht, kus Tõniste peaks poliitilise vastutuse võtma ja tagasi astuma.

"Kuna ta ei ole ei kahtlustatav ega süüdistatav, vaid kolmanda osapoolena tunnistajana kaasatud, siis ma ei näe küll sellist põhjust," sõnas Seeder.

Kohus arestis prokuratuuri palvel rahandusminister Toomas Tõnistele kuuluvad kaks kinnistut, mida on parendatud väljapetetud PRIA rahaga. Tõniste ise kahtlustatav pole.

Kriminaalmenetluses on kahtlustatavaks tunnistatud perekond Tõniste äripartner ja Ingrid Tõniste vend Erik Nigola.