RKAS: maakler pidi kinnistut reklaamima vähemalt kolmes veebikeskkonnas

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) teatas kommentaaris, et seoses Tartus asuva Kooli tänav 13 mitteeluruumide müügiga Erki Möldrile, oli maakleril kohustus kinnistut reklaamida vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas.

RKAS kinnitas ettevõtte 2017. aasta müügiplaani objektide loetelu ja müügikanalid, sealhulgas otsustatid 278 müügiobjektist 144 objekti võõrandada maaklerhanke võitnud kinnisvarabüroo AS Pindi Kinnisvara vahendusel, teatas RKAS.

"Kehtiva lepingu kohaselt oli maakleril kohustus müügiobjekte reklaamida vähemalt kolmes avalikus veebikeskkonnas, kuid kahetsusväärsel kombel piirdus maakler konkreetse objekti puhul üksnes kinnisvarabüroo kliendibaasi kasutamisega, ega teostanud maaklerlepingus nõutud reklaamtegevust. RKAS on juhtinud kinnisvarabüroo tähelepanu lepingu rikkumisele ja koostööpartner on oma eksimuse omaksvõtnud. Maaklerteenuse osutamise leping lõppeb käesoleva aasta augustis," seisis RKAS-i pressiesindaja Madis Idnurmi saadetud pressiteates.

Idnurm märkis teates, et RKAS-ile laekus asjakohane info käesoleva aasta märtsikuu lõpus ja selle valguses on RKAS üle vaadanud maaklerhanke tingimused ning neid korrigeerinud, et selliseid juhtumeid tulevikus ei korduks.

RKASil on võimalik enampakkumiseta võõrandada ettevõttele kuuluvaid kinnisasju, mille väärtus on kuni 150 000 eurot.

RKASile ja riigile mittevajalikke kinnisasju, mille väärtus on üle 150 000 euro, võõrandatakse avalikul kirjalikul enampakkumisel.