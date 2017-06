Kallas tahab Rail Balticule mitteametlikus vormis nõuga kaasa aidata

"Mingit ametlikku nõunikku ei saa minust mingil juhul. Aga ideed seoses projektiga on arutluse all olnud nii peaminister Jüri Ratasega kui ka majandusminister Kadri Simsoniga," kinnitas ta ERR-ile.

Kallas selgitas, et kuna ta on selle projektiga nii pikalt olnud seotud, siis soovib ta igati kaasa aidata, et oluline transiitkoridor ikkagi realiseeruks. "Kas selleks piisab intervjuudest, arvamusartiklitest või on vaja enamat, näitab aeg."

"On projektid, mis on Eestile tähtsad ja vajalikud ning mille nimel tasub võidelda," rõhutas ta.

Kallase hinnangul ei jagune avalik arvamus Rail Balticu teemal pooleks, vaid projekti vastu on väike grupp inimesi.

Kallase nõustamistahe oli põgusalt arutluse all ka eelmise nädala Reformierakonna juhatuse koosolekul. "Küsimus pole selles, kas Reformierakond toetab Rail Balticut või mitte. Erakond on esimehe suu läbi oma toetust kinnitanud. Arutasime ainult, millises vormis saan ma kaasa aidata."

Mai lõpus kirjutas Eesti Päevaleht oma andmetele tuginedes, et Reformierakonna auesimees ja endine Euroopa Komisjoni asepresident Kallas võib saada peaminister Jüri Ratase erinõunikuks Rail Balticu teemal.