Kell 12 algab mälestustseremoonia Vabadussõja võidusamba jalamil. Enne seda täidavad väljaku tuhanded "pisarad" ehk helesinised õhupallid. Küüditamisohvreid mälestatakse ka teistes Eesti linnades ja asulates, näiteks Pärnus, Jõhvis, Tartus ja mujal.

Laste ja noorte kultuuriaastaga seoses keskendub selleaastane mälestuspäev neile lastele ja noortele, kes inimsusevastaste kuritegude tõttu kannatanud. 1941. aastal deporteeriti Eestist 10 000 inimest, kellest kolmandik oli lapsed.

Vabaduse väljakul on võimalik näha ülevaadet rohkem kui 12 000 represseeritu nimega, keda 1941. aastal toimunu otseselt puudutas – sealhulgas küüditatud ja vangilaagritesse saadetud; need, kes põgenesid või end varjasid ning Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed. Lisaks on nimekirjas ka 1940. aastal küüditatud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri perekonnad.

Mälestuspäeva korraldajad panevad kõigile südamele, et õhupalle lendu ei lastaks. Kuigi tegu on biolagunevate materjalidega, võivad need siiski loodust kahjustada. Õhupallid seisavad Vabaduse väljakul terve päeva, sõltuvalt sellest, kui kaua nad ilmastikuoludele vastu peavad. Tugeva vihmasaju korral õhupalliinstallatsiooni ei toimu.

Mälestuspäeva aitavad korraldada Inimõiguste Instituut, MTÜ Tulipisar, Eesti Mälu Instituut, Tallinna Reaalkooli õpilased ja vabatahtlikud, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Memento Liit, Okupatsioonide Muuseum ja justiitsministeerium.

Videoklipp möödunud aasta üritusest:

https://www.youtube.com/watch?v=vVaAXZy5BgI