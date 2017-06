Nord Stream 2 teema on taas tuliselt päevakorras pärast seda kui Euroopa Komisjon reedel teatas, et vajab liikmesriikidelt torujuhtme asjus seisukohti. Mall Mälberg palus, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Timo Tatar komisjoni otsust ja Eesti seisukohta lähemalt selgitaks