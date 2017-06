"Triibuline nimekiri jutustab õiglusest ja demokraatiast." (Marianne Mikko.)

"Täie tõsidusega, jagan teie suhtumist, armastan naisi, noh viieaastaselt see algas ja kestab juba pool sajandit, eks ju, ja tahaks, mõnikord unistaks, et nagu Marcello Mastroianni "Naiste linnas" või Jan Machulskil oli ka selline huvitav film, kus kaks meest ja ülejäänud kõik naised. See on iga mehe unistus." (Mihhail Stalnuhhin).

"Me oleme sotsiaaldemokraatidena viimastel valimistel püüdnud seda triibulist nimekirja teha, möönan, et mõni triip on vahel natuke paksem tulnud kui teine, aga üldiselt me oleme püüdnud seda." (Toomas Jürgenstein.)

"Ma kutsun teid üles toetama triibulisi abielusid." (Tarmo Kruusimäe.)

"Alatasa tuleb naisi julgustada selleks ja naised loomulikult, kes on meil targemini haritud kui mehed Eesti Vabariigis, ei soovi ju lõputult olla voldikute jagajad tänavanurkadel, teha jalgadega tööd selleks, et koha võtaksid sisse pintsakud." (Marianne Mikko.)

"Küll aga sobib mulle väga hästi, kui on naised valimisnimekirjas. Järva- ja Viljandimaal me nägime eelmine kord hirmsat vaeva, et naisi saada, ja me ei saanud mitte ühtegi. Mitte ühtegi naist ei saanud valimisnimekirja, vaatamata sellele me võitsime valimised." (Jürgen Ligi.)

"Mina ka pean naisi väga sümpaatseks ja isegi rohkem kõiki naisi peaaegu et armastan. Olen elus talimatkal ka läbinud sellise kogemuse või saanud, kus mõlemad on üliolulised, nii mehed kui ka naised." (Helmut Hallemaa.)

"Äkki peaks tegema triibud, et nii palju kristlasi, nii palju õigeusklikke, nii palju moslemeid, võib-olla ka maausulisi – iga kümnes triip näiteks – või eestlased ja venelased ja muud? Naisi on meil, jah, vähevõitu siin, aga vene rahvusest inimesi on, aga ka vähevõitu." (Peeter Ernits.)

"See on alles algus. Järgmiseks näeme ilmselt homo-, migrandi- ja jumal-teab-mis-kvootide pealesurumist veel. Triibuline võib muutuda lausa vikerkaarevärviliseks. Ja sealt edasi oleks vaid väike samm hakata määrama, kes ja millised poliitilised jõud üldse parlamendis võivad esindatud olla." (Henn Põlluaas.)

"1995. aastast ma olen deklareerinud ja käitunud aktiivse ja teadliku feministina ja jätkan seda positsiooni ka edaspidi." (Igor Gräzin.)

"Öösel on siin alati töötatud, töötatakse täna ja tõenäoliselt ka edaspidi. Ja see on üldse üks loomulik asjade käik. Kes selle vastu viriseb, on ilmselt lihtsalt laisk." (Andres Ammas.)

"Paneme riigikogu tööaja korda ja töötame nagu normaalsed inimesed. Laulev revolutsioon on läbi ja venelasi Sinimägedes ei ole." (Igor Gräzin.)

"Mismoodi oli riigikogu töö oluliselt inimlikum, kultuursem, pehmem, rohkem täis väärtushinnanguid, kui riigikogu juhatas auväärt proua Ene Ergma?" (Madis Milling.)

"Kuidas naised oleksid poliitikas paremad, sõbralikumad, meeldivamad, inimlikumad, blaa-blaa-blaa?" (Valdo Randpere.)

"Minu meelest Riigikogu ülesanne ei ole kujundada tavasid, moraali, eetikat, mingeid suhteid seal sugude vahel või suhteid ühiskonnas." (Viktor Vassiljev.)

"Mehe ja naise erinevus on põhimõtteliselt ühes kromosoomis ainult. Nüüd, poliitilises taustas nõutakse soovabasid ja rakendatakse soovabasid lasteaedu ja kõiki muid värke, et ei ole naisi ja mehi, on olemas lillad karud ja muud värgid." (Märt Sults.)

"Oluline on ühiskonnas eristada bioloogilised teemad ja sotsiaalsed teemad." (Mart Nutt.)

"Me sunnime naisi justkui väevõimuga osalema poliitikas, sest me peame saama ju rohkem naisi poliitikasse, sest triibuline nimekiri tuleb täita. Kas me ei võta sellega valikuvabadusi nii meestelt kui naistelt? Ja kui neid naisi ei ole, kas siis jääbki nimekiri esitamata?" (Monika Haukanõmm.)