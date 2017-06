Ungari parlament kiitis heaks välismaiseid vabaühendusi piirava seaduse

Seadus, mida toetas parlamendis 130 saadikut ja vastu oli 44, näeb ette, et aastas rohkem kui 24 000 eurot välisriikidest annetusi saavad MTÜd peavad end registreerima kui välismaalt toetatavad organisatsioonid. Kui nad tingimusi ei täida, võib neid trahvida või nad sulgeda, vahendas AFP.

Peaminister Viktor Orban ütles, et seaduse eesmärk on suurendada läbipaistvust ja võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Euroopa Komisjon ja ÜRO on aga seaduse hukka mõistnud, põhjendades, et see võimaldab valitsusväliseid organisatsioone diskrimineerida ja need ebaseaduslikuks muuta.

Seadusele on vastu seisnud ka inimõiguste kaitsele pühendunud organisatsioonid, sest nende hinnangul saab selle kaudu Orbani poliitika suhtes kriitilisi kodanikuühendusi stigmatiseerida.

"Sellel pole midagi pistmist läbipaistvusega ja on vägagi pistmist kodanikuühiskonna kriitiliste häälte takistamise ja diskrediteerimisega," ütles Amnesty Internationali Euroopa direktor John Dalhuisen.

Varem on välja toodud, et seadus on suunatud eelkõige Ungaris sündinud filantroobi George Sorose vastu, kes on Kesk-Euroopa ülikooli patroon ja asutaja. Peaminister Viktor Orban süüdistab teda immigrantide toetamise kaudu Ungari huvide õõnestamises.

Ülikool palus aprillis sulgemise kartuses abi ka Euroopa Liidult.